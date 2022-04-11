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Самарский зоопарк приглашает ребят на увлекательный квест «Животные – покорители космоса»

11 апреля 2022 10:15
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Самарский зоопарк приглашает ребят на увлекательный квест «Животные – покорители космоса»

Самарский зоопарк приглашает ребят на увлекательный квест «Животные – покорители космоса», который пройдет 12 апреля с 13.30 до 14.30
12 апреля 2022 года исполняется 61 год первому полёту человека в космос! Первого космонавта - Юрия Гагарина знает весь мир! Но мало, кто знает, что космос покоряли и животные: плодовые мухи - дрозофилы, жуки, виноградные улитки, тритоны, тараканы, крысы, черепахи, кошки, собаки, обезьяны. Животные летают в космос и работают там наравне с людьми. В 1990 году на космической станции МИР из перепелиного яйца проклюнулся птенчик - он стал первым живым существом, родившимся в космосе.
Квест пройдет на свежем воздухе и будет включать различные задания на знание истории космонавтики и животных - покорителей космоса. Все участники получат сувениры от зоопарка.

6+

Теги: Мероприятия

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