Я нашел ошибку
Главные новости:
Полицейские в Тольятти Тольятти провели профилактическую лекцию для пенсионеров 
Полицейские в Тольятти Тольятти провели профилактическую лекцию для пенсионеров 
Удаленщики жалуются на увеличение нагрузки, но возвращаться в офисы не хотят
В Самаре после ремонта на улице Вольской от 22 Партсъезда появится 170 парковочных мест
В Самаре после ремонта на улице Вольской от 22 Партсъезда появится 170 парковочных мест
В Самарской области обязательную вакцинацию от COVID-19 могут ввести в июле 2021 года
В Самарской области обязательную вакцинацию от COVID-19 могут ввести в июле 2021 года
Сильная жара снова идет в Самарскую область
Сильная жара снова идет в Самарскую область
Самарский вуз вошёл в топ-15 рейтинга российских юридических вузов по уровню зарплат выпускников
Самарский вуз вошёл в топ-15 рейтинга российских юридических вузов по уровню зарплат выпускников
В Сызрани мужчина зашел в общежитие и украл стиральную машину
В Сызрани мужчина зашел в общежитие и украл стиральную машину
В УФСИН России по Самарской области проведены соревнования среди специалистов-кинологов
В УФСИН России по Самарской области проведены соревнования среди специалистов-кинологов
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.06
0.79
EUR 87.56
0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
В Самаре проходят всероссийские соревнования по системному администрированию VSFI
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников ГИБДД с 85-летием инспекции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский вуз вошёл в топ-15 рейтинга российских юридических вузов по уровню зарплат выпускников

8 июля 2021 10:08
106
Самарский вуз вошёл в топ-15 рейтинга российских юридических вузов по уровню зарплат выпускников

SuperJob представил рейтинг российских вузов 2021 года по уровню зарплат занятых в юридической сфере молодых специалистов, окончивших вуз в 2015—2020 годах.

В рейтинг вошли 10 вузов из Приволжского федерального округа: Пермский государственный национальный исследовательский университет, Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева, Башкирский государственный университет, Оренбургский государственный университет, Пензенский государственный университет, Ульяновский государственный университет, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского.

Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева за год опустился на одну строчку и занял 13-е место в рейтинге. Зарплаты выпускников выросли на 2 000 рублей и составляют сегодня 65 000 в месяц. 84% выпускников по окончании обучения остались работать в Самаре – это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе. Средний балл ЕГЭ в 2020 году для абитуриентов был равен 88,6 баллам (в МГИМО – лидере рейтинга по этому показателю – 98 баллов).

Фото: Pixabay.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Сильная жара снова идет в Самарскую область
8 июля 2021  10:17
Сильная жара снова идет в Самарскую область
100
Речь об этом зашла в эфире программы «Главная тема» н телеканале «Самара 24». 
7 июля 2021  23:33
Дмитрий Азаров рассказал, почему возглавил список «ЕР» на выборах в Госдуму и останется ли работать губернатором 
1100
В Самарской области за сутки на 7 июля выявлены 203 заболевших коронавирусом
7 июля 2021  13:18
В Самарской области за сутки на 7 июля выявлены 203 заболевших коронавирусом
446
Строительство дороги в обход Тольятти: готовность уже 25%
7 июля 2021  11:55
Строительство дороги в обход Тольятти: готовность уже 25%
385
Паспорта коллективного иммунитета могут ввести в Самарской области с 1 августа
7 июля 2021  11:35
Паспорта коллективного иммунитета могут ввести в Самарской области с 1 августа
419
Весь список