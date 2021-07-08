Самарский вуз вошёл в топ-15 рейтинга российских юридических вузов по уровню зарплат выпускников

106

SuperJob представил рейтинг российских вузов 2021 года по уровню зарплат занятых в юридической сфере молодых специалистов, окончивших вуз в 2015—2020 годах.

В рейтинг вошли 10 вузов из Приволжского федерального округа: Пермский государственный национальный исследовательский университет, Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева, Башкирский государственный университет, Оренбургский государственный университет, Пензенский государственный университет, Ульяновский государственный университет, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского.

Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева за год опустился на одну строчку и занял 13-е место в рейтинге. Зарплаты выпускников выросли на 2 000 рублей и составляют сегодня 65 000 в месяц. 84% выпускников по окончании обучения остались работать в Самаре – это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе. Средний балл ЕГЭ в 2020 году для абитуриентов был равен 88,6 баллам (в МГИМО – лидере рейтинга по этому показателю – 98 баллов).

Фото: Pixabay.com