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Самарский университет посетил посол Италии в России Джорджo Стараче

7 февраля 2022 18:24
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Основными темами обсуждения стали вопросы развития современных международных отношений.

В пятницу, 4 февраля, Самарский университет им. Королёва посетил Чрезвычайный и Полномочный посол Италии в России Джорджo Стараче. Он встретился с ректором Владимиром Богатыревым, и затем на площадке регионального центра развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М. Примакова принял участие в дискуссии со студентами и преподавателями университета. Основными темами обсуждения стали вопросы развития современных международных отношений.

Назначенный на должность 1 октября 2021 года господин Джорджо Стараче продолжает свое знакомство с российскими регионами, уделяя особое внимание сфере высшего образования страны.

"Самарский университет им. Королёва очень престижный, большой, здесь есть множество факультетов, - заявил Джорджo Стараче, отвечая на вопросы журналистов. - Студенты являются будущим управленческим классом для каждой страны, а их преподаватели - те, кто формирует эти управленческие классы. Поэтому во время своих визитов в регионы я стараюсь встречаться со студентами и преподавателями университетов. Во время таких встреч устанавливаются контакты, которые нужно развивать в будущем. В ходе этой встречи мы надеемся придать дополнительный импульс развитию контактов по обмену студентами и преподавателями между Самарским университетом им. Королёва и университетами Италии".

Между Самарским университетом им. Королёва и университетами Италии сейчас действует несколько соглашений о сотрудничестве в сфере образования и науки. Это касается взаимодействия с Неаполитанским университетом им. Фридриха II, Римским университетом Тор Вергата и Университетом Ка-Фоскари. Итальянцы принимают участие в летних школах, научных конференциях и форумах, которые проходят на площадке Самарского университета им. Королёва.

В рамках гранта программы Европейского Союза Erasmus Самарский университет им. Королёва сотрудничает с Туринским политехническим университетом, университетом Ла Сапиенца (Рим) и государственным университетом Святой Анны (Пиза).

"В ходе встречи с Джорджo Стараче мы говорили о будущем сотрудничестве и договорились о взаимодействии с Итальянским Институтом культуры, который находится в Москве. Сотрудничество касается обмена преподавателями и студентами, а также изучения итальянского языка, - рассказал СМИ Владимир Богатырев, комментируя итоги переговоров. - Сейчас одна из наших англоязычных сетевых образовательных программ "Двигатели летательных аппаратов" реализуется совместно с Туринским политехническим университетом. По ее условиям, каждый год студенты из Италии приезжают в Самару на учебу на один или два семестра. И студенты из Самарского университета им. Королёва также уезжают на один или два семестра в Италию. Мы обсудили с господином послом возможность расширения количества таких программ. Итальянскую сторону, прежде всего, интересует культурный обмен и работа с социально-гуманитарным институтом Самарского университета им. Королёва", сообщает пресс-служба Самарского университета.

 

Фото:   пресс-служба Самарского университета

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