Самарский университет им. С.П. Королёва - номинант премии «Знание»

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Самарский университет им. С.П. Королёва стал номинантом премии Российского общества «Знание» «За активную просветительскую деятельность в вузе». Заявка университета была отобрана в финал конкурса из 3053 претендентов.

Члены жюри конкурса отметили высокую социальную значимость профориентационных и просветительских проектов университета таких, как «Спутник», «Универсум», «Десять в минус девятой» и других. За три года в них приняли участие более 47 тысяч человек из 85 субъектов Российской Федерации и 11 стран. Эти проекты дают возможность любому ребенку проявить свои способности, влиться в среду активных единомышленников, и их основная цель – популяризация науки.

Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва отметил: «Конкуренция была очень высокая. Несмотря на то, что мы не вошли в число лауреатов конкурса, сам факт попадания в шорт-лист премии является очень значимым и говорит о высокой оценке наших проектов. Самарский университет им. Королёва стал единственным вузом - номинантом конкурса. Поздравляю Сергея Горяинова и всю нашу профориентационную команду - отличный результат».

Церемония награждения лауреатов премии «Знание» состоялась во вторник в Москве, объявлены 29 лауреатов в 15 номинациях.

Благодарность лауреатам и номинантам премии «Знание» выразил Первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, цель премии «Знание» заключается в том, чтобы общество «увидело этих замечательных людей и сказало им спасибо». Первый замглавы Администрации Президента РФ отметил, что эту задачу премия точно выполнила.

«Вот эти люди, которые были сегодня в зале, которые поднимались на сцену за наградами, это люди, заслуживающие самого большого уважения и самой большой благодарности», — резюмировал Сергей Кириенко.

Премия российского общества «Знание» учреждена для признания достижений российских деятелей просвещения – преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ, проектов, представителей различных сфер, ведущих просветительскую деятельность. В 2021 году она проводится впервые, это итог большой работы, которую провело общество «Знание», возрожденное по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Всего на соискание премии было подано 3 053 заявки из 80 регионов России. В шорт-лист вошли 103 финалиста, из которых экспертное жюри выбрало 29 лауреатов.

В состав почетного жюри в том числе вошли помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, министр культуры РФ Ольга Любимова, глава «Сбера» Герман Греф, гендиректор информационного агентства России ТАСС Сергей Михайлов, ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий и ректор РАНХиГС Владимир Мау.

В награждении победителей принимали участие первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, помощник Президента Владимир Мединский, народные артисты России Константин Хабенский и Владимир Машков, гендиректор общества «Знание» Максим Древаль, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева и другие, передает пресс-служба Самарского университета.

Фото: пресс-служба Самарского университета