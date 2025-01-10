Самарский университет им. Королёва станет тренинговой площадкой для регионов ПФО до 2027 года

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Каждый участник тренингов сможет получить обратную связь от тренера с описанием своего профиля и рекомендации по дальнейшей траектории движения.

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва стал победителем всероссийского конкурса на предоставление грантов для организации и проведения тренингов предпринимательских компетенций. Оператором программы выступил Московский физико-технический институт (МФТИ).

Самарский университет им. Королёва станет тренинговой площадкой сразу для 12-ти регионов Приволжского федерального округа в 2025–2027 годах. Это Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Кировская, Саратовская, Ульяновская области, а также Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Удмуртская и Чувашская Республики, Пермский край.

Всероссийский проект направлен на раскрытие предпринимательского потенциала молодежи и подготовку профессионалов в области технологического предпринимательства в регионах России и реализуется в рамках инициативы Министерства науки и высшего образования РФ.

У студентов и аспирантов вузов "подшефных" регионов будет возможность пройти вводный онлайн-курс по технологическому предпринимательству и затем проверить полученные навыки на практике уже во время офлайн-тренинга. По итогам таких тренингов каждый участник сможет отследить свою динамику и получить обратную связь от тренера с описанием своего компетентностного профиля в сфере технологического предпринимательства и рекомендации по дальнейшей траектории движения.

"Образовательные программы тренингов охватывают главные аспекты предпринимательства – от разработки идеи и подготовки ее к внедрению до юридического оформления и выхода на рынок. Программы направлены на обучение будущих стартаперов основным принципам создания и развития высокотехнологичных продуктов и бизнесов, которые позволят нашей стране быть конкурентоспособной в самых разных нишах как локального, так и национального масштабов. Мы ожидаем, что с 2025 по 2027 год участниками тренингов, организованных Самарским университетом им. Королёва, станут около 45 000 студентов", – отметила Елена Богатова, директор стартап-центра Самарского университета им. Королёва.