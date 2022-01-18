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19-20 января Самарский университет им. Королёва посетит делегация из 15 космонавтов.

Это часть обширной программы рабочего визита отряда космонавтов в Самарскую область. Возглавляют группу начальник испытательного центра подготовки космонавтов Максим Харламов и Герой России, летчик-космонавт, командир отряда космонавтов Олег Кононенко.



В Самарском университете им. Королёва космонавты познакомятся с ведущими направлениями научно-исследовательской деятельности Самарского университета им. Королёва, посетят Военный учебный центр, научные лаборатории, учебные подразделения, музеи и встретятся с ректором Владимиром Богатыревым.