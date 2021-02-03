Самарский университет им. Королёва открыл доступ к тестовой версии виртуального археологического музея

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Основой музейной экспозиции стали артефакты из пополняющейся с 70-х годов XX века археологической коллекции университета

Виртуальный археологический музей Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева открылся в тестовом режиме по адресу vrmuseum.ssau.ru. Внутри виртуальной реальности по указанному адресу все почти что как в настоящем музее. Или как в компьютерной игре. Перемещаться по просторным залам и коридорам помогают компьютерная мышка и четыре известных игровых кнопки на клавиатуре.

На виртуальных стенах красочные фото с настоящих археологических раскопок и стенды с полезной информацией, а над музейными тумбами в воздухе застыли экспонаты - точные цифровые 3D-копии настоящих археологических находок - ну на то музей и виртуальный, что экспонатам в нем дозволено летать. И трогать предметы экспозиции руками, в отличие от музея настоящего, здесь также разрешается и приветствуется - с помощью мышки выбранный для более близкого изучения экспонат можно свободно покрутить в воздухе во всех направлениях и осмотреть со всех сторон. Рядом с обозреваемым предметом тотчас всплывают справочные сведения - где обнаружен, к какой культуре принадлежит, сколько ему веков или даже тысячелетий.

Базой для создания экспозиции музея стала систематически пополнявшаяся с 70-х годов XX века и по настоящее время коллекция археологов Самарского университета. Археологические находки оцифрованы специалистами кафедры суперкомпьютеров и общей информатики университета. В данной тестовой версии музея пока что выставлено лишь около 30 экспонатов, кроме того, несколько уже установленных виртуальных тумб все еще пустуют в ожидании артефактов, проходящих оцифровку.

Что здесь можно посмотреть? Ну, например, древний серебряный перстень IX века, найденный археологами университета во время раскопок в Борском районе Самарской области. По мнению ученых, перстень мог принадлежать видному мадьярскому воину или военачальнику. Точную копию этого перстня, изготовленную в университетской лаборатории аддитивных технологий, губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров вручил президенту самоуправления венгерской области Дьер-Мошон-Шопрон Золтану Немету в рамках визита официальной делегации Российской Федерации в Венгрию в октябре 2019 года.

Здесь же выставлены финно-угорская бронзовая пряжка в виде фигурки медведя (I век до нашей эры), бронзовое зеркало работы греческих мастерских Северного Причерноморья (VI век до нашей эры), железный наконечник стрелы из Золотой Орды (XIV век), рыболовное грузило (V век), каменные топоры, византийские кувшины и амфоры разных времен, другие предметы быта. Самый древний экспонат на настоящий момент - костяной гарпун эпохи энеолита (IV тысячелетие до нашей эры).

“Для нас важно, чтобы любой желающий мог посетить качественный в плане графики,​ производительный на разном оборудовании и удобный в​ пользовании​ виртуальный музей. В феврале-марте мы планируем обновить модель виртуального музея. Не останется также в стороне и наполнение​ музея новым контентом, фото- и видеоматериалами”, - сообщил старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории автоматизированных систем научных исследований Самарского университета Денис Жердев.

Как отметил ранее ректор Самарского университета Владимир Богатырев, инициатива создания виртуального археологического музея принадлежит губернатору Самарской области. Общаясь со студентами университета, Дмитрий Игоревич Азаров предложил подумать над тем, как популяризовать новые научные знания по древней истории и археологии Самарского края, и выдвинул идею оцифровать археологические находки, сделав их достоянием широкого круга лиц, а не только ученых и студентов, участвующих в исследованиях.

В перспективе планируется обеспечить возможность скачивания через интернет модели оцифрованных музейных экспонатов, чтобы любой человек, имеющий соответствующее оборудование, мог создавать точные объемные копии скачанных моделей на 3D-принтере. Эта опция важна с научно-образовательной точки зрения и открывает новые формы взаимодействия самарских ученых с их российскими и зарубежными коллегами.