Самарский студент разработает лазерную "сигнализацию", срабатывающую на воду в авиатопливе

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Система поможет предотвращать авиакатастрофы.

Студент Самарского университета им. Королёва (вуза-участника национального проекта "Наука и университеты") разработает лазерную "сигнализацию", срабатывающую при наличии капель воды в авиационном топливе. Система поможет предотвращать авиационные ЧП, связанные с образованием льда в топливе во время полета. Подобных отечественных систем в России пока нет, данная разработка поможет решить задачу импортозамещения​ зарубежных аналогов. Проект мониторинга воды в авиационном топливе победил во Всероссийском конкурсе "УМНИК-Фотоника" и получил финансовую поддержку Фонда содействия инновациям.

"При заправке авиатехники в аэропортах необходим тщательный мониторинг наличия капель воды в топливе. Некоторое количество воды попадает в керосин прямо из окружающей атмосферы, также в топливо может попасть конденсат со стенок топливного резервуара. Во время полета, когда температура за бортом ниже нуля, в керосине из капелек воды могут образовываться кристаллы льда, что приводит к возникновению ледяных "засоров" в системе топливоподачи. Это чревато перебоями в работе двигателей и может стать причиной авиакатастрофы", - рассказал автор проекта, студент Естественнонаучного института Самарского университета им. Королёва Андрей Пономарев.

Разрабатываемое устройство будет устанавливаться на авиационные топливозаправщики, как мобильные, так и стационарные, и по принципу своей работы будет напоминать систему лазерной сигнализации, известной всем по множеству кинофильмов - когда вокруг охраняемого ценного объекта, например, в музее, создается сеть из лазерных лучей. Стоит только грабителю "задеть" лазерный луч, срабатывает сигнализация. Самарская система контроля будет внутри топливопровода просвечивать лазером закачиваемое в самолет топливо в поисках вкраплений воды. Если в зоне ответственности датчика окажется капелька воды, лазерный луч рассеется на ней определенным образом и сработает тревога.

"В ходе заправки в аэропортах ведется постоянный контроль содержания воды в топливе, причем самыми разными способами. Оптический метод контроля отличается бóльшим быстродействием и высокой точностью, его можно использовать в непрерывном режиме работы, но, к сожалению, отечественных датчиков подобного типа в России пока не производят, а зарубежные оптические датчики очень дорогие, порядка 20 тысяч евро. Наша же система в случае ее серийного производства будет стоить на порядок дешевле, при этом все комплектующие в ней будут отечественными", - подчеркнул Андрей Пономарев.

По его словам, в качестве излучателя в системе будет использоваться диодный лазер определенной длины волны. Через передающую оптику луч лазера внутри трубопровода будет мониторить поток топлива, попадая на специальную отражающую поверхность, как на зеркало. Если в керосине окажутся капли воды, луч рассеется, изменится интенсивность сигнала, попадающего на приемный фотодиод. По уровню электрического сигнала система определит концентрацию воды в топливе.

Согласно проектным характеристикам, разрабатываемая система будет обладать высокой чувствительностью: датчик сможет в реальном времени автоматически обнаруживать воду в концентрации одной массовой доли на миллион, что сопоставимо с требованиями к предельно допустимым параметрам в авиации (одна массовая доля на миллион в данном случае будет означать около 1 миллилитра воды - это примерно одна пятая чайной ложки - на 1 тонну керосина). Быстродействие срабатывания прибора составит доли секунды, то есть, если норма концентрации воды будет превышена, можно будет оперативно остановить подачу топлива.​

Как ожидается, проект будет реализован в течение двух лет. В настоящее время собрана лабораторная экспериментальная установка, на ней проводится комплекс исследований, по результатам которых будет создан рабочий макет датчика. На финальной стадии разработку планируется запатентовать.

Фото: Олеся Орина