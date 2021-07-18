Самарский школьник победил во всероссийском конкурсе Фонда содействия инновациям

191

Школьник из Самары Максим Беделин одержал победу во всероссийском конкурсе "Шустрик", организованном Школой цифровых технологий при поддержке Фонда содействия инновациям.

Максим разработал проект - "Автоматическая кормушка для аквариумных рыб". Его признали лучшим в категории младшей возрастной группы.

За месяц до конкурса представитель нашего города прошел специальную инженерную бизнес-игру "Школьный акселератор", организованную Школой цифровых технологий при поддержке Фонда содействия инновациям. Это помогло Максиму генерировать идеи для стартапов и грамотно презентовать их, погрузиться в инженерное творчество и науку.

В бизнес-игре он и придумал свой проект, который отправил на всероссийский конкурс.

Всего на конкурс "Шустрик" поступило более двух тысяч заявок от школьников из 68 регионов страны. Самыми актуальными темами этого года стали: робототехника, экология и промышленного дизайна, пишет ГТРК Самара.

Фото: shustrik.org