Я нашел ошибку
Главные новости:
Металлургия — одна из важнейших составляющих экономики Самарской области и России в целом.
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем металлурга 
Точные причины смерти Горсткина пока не называются.
Умер бывший руководитель СУ СК СО генерал-майор юстиции в отставке Виталий Горсткин
Сделаем все, чтобы не "отделалась".
Александр Хинштейн попросит обжаловать домашний арест девушки, сбившей троих детей в Москве
Была удалена объемная восьмисантиметровая опухоль, которая росла из левого предсердия.
Военные кардиохирурги провели уникальную операцию на сердце
В Самаре заболели 124 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Самарский школьник победил во всероссийском конкурсе Фонда содействия инновациям
Самарский школьник победил во всероссийском конкурсе Фонда содействия инновациям
В Кинель-Черкасском районе столкнулись два подростка-мотоциклиста без прав
В Кинель-Черкасском районе столкнулись два подростка-мотоциклиста без прав
В Самаре легковушка сбила женщину на самокате
В Самаре легковушка сбила женщину на самокате
Наверх
Самара  +33 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.17
-0.05
EUR 87.57
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
ЭкоСтройРесурс: Сдай макулатуру – помоги семьям с паллиативными детьми
Сотрудники УИС Самарской области приняли участие в патриотическом слете «ПОБЕДА»
16 июля в самарском зоопарке отметят "Всемирный день змей"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский школьник победил во всероссийском конкурсе Фонда содействия инновациям

18 июля 2021 13:49
191
Самарский школьник победил во всероссийском конкурсе Фонда содействия инновациям

Школьник из Самары Максим Беделин одержал победу во всероссийском конкурсе "Шустрик", организованном Школой цифровых технологий при поддержке Фонда содействия инновациям.

Максим разработал проект - "Автоматическая кормушка для аквариумных рыб". Его признали лучшим в категории младшей возрастной группы.

За  месяц до конкурса представитель нашего города прошел специальную инженерную бизнес-игру "Школьный акселератор", организованную Школой цифровых технологий при поддержке Фонда содействия инновациям. Это помогло Максиму генерировать идеи для стартапов и грамотно презентовать их, погрузиться в инженерное творчество и науку.

В бизнес-игре он и придумал свой проект, который отправил на всероссийский конкурс.

Всего на конкурс "Шустрик" поступило более двух тысяч заявок от школьников из 68 регионов страны. Самыми актуальными темами этого года стали: робототехника, экология и промышленного дизайна, пишет ГТРК Самара.

Фото: shustrik.org

Теги: Всероссийский конкурс Фонд содействия инновациям

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жители Самарской области среди самых активных участников конкурса рисунков о фронтовых собаках
16 июля 2021, 13:45
Жители Самарской области среди самых активных участников конкурса рисунков о фронтовых собаках
Ребята рисовали карандашами, мелками, акварелью, фломастерами и даже с помощью компьютерных программ. Общество
615
Юным жителям Самарской области предложили написать рассказ о своем четвероногом друге
14 июля 2021, 10:56
Юным жителям Самарской области предложили написать рассказ о своем четвероногом друге
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 15 августа 2021 года подать электронную заявку на сайте Музея Победы. Общество
462
Шесть городов Самарской области претендуют на победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
13 июля 2021, 13:51
Шесть городов Самарской области претендуют на победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
Всего в списке претендентов на получение гранта значатся 307 муниципальных образований со всех уголков страны. Благоустройство
1744
В центре внимания
Все мы, жители Самарской области, по праву гордимся родной землей, достижениями и победами не только минувших лет, но и дня сегодняшнего.
17 июля 2021  18:19
Поздравление Дмитрия Азарова с Днём самарской символики
749
Пост вице-губернатора Самарской области покинул Владимир Терентьев
17 июля 2021  10:41
Пост вице-губернатора Самарской области покинул Владимир Терентьев
890
Дмитрий Азаров поручил ужесточить борьбу с браконьерством в лесах и на водоемах региона.
16 июля 2021  18:37
Дмитрий Азаров провел заседание общественного совета по экологической безопасности региона
922
Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области
16 июля 2021  13:40
Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области
804
Виктор Полянский: «При такой конкуренции избирательным комиссиям и наблюдателям придется работать в напряженных условиях»
16 июля 2021  11:56
Виктор Полянский: «При такой конкуренции избирательным комиссиям и наблюдателям придется работать в напряженных условиях»
2897
Весь список