Самарский политех выбран центральной площадкой «Открытой лабораторной»

111

11 ноября массовая акция по проверке научных знаний «Открытая лабораторная» («Лаба») пройдет более чем в десяти городах России. Мероприятие приурочено к Всемирному дню науки за мир и развитие. Самарский политех станет центральной площадкой Самарского региона.

Принять участие в «Лабе» – то есть стать «лаборантом» – смогут все желающие. Гостям предстоит ответить на десятки занимательных вопросов и заданий, что поможет им проверить свои знания о мире. Далее опытные «завлабы» – ученые университета – назовут правильные ответы и подробно разберут каждое задание. «Лаборанты», набравшие наибольшее количество баллов, получат призы от издательства «Альпина Нон-Фикшн», музейно-выставочного центра «Самара Космическая» и других партнеров акции.

– В 2019 году наш Политех совместно с интернет-журналом «Другой город» успешно провел акцию. На этот раз участие нашего университета не ограничивается только Самарой. В этом году мы задействовали наш филиал в Сызрани, детский технопарк «Кванториум Тольятти» и библиотеку в Новокуйбышевске, проект обновления фасада которой в 2020 году был выполнен при участии студентов СамГТУ, – отмечает региональный координатор акции, редактор управления пресс-службы и информации Самарского политеха Ксения Морозова.

Локации и ведущие подбирались таким образом, чтобы придать каждой площадке особую тематическую направленность. Перед тестом «завлабы» прочитают занимательные лекции. Так, ученые СамГТУ выступят на пяти региональных площадках.

Тематика главной площадки: «Экология»

Адрес: аудитория 312, учебный корпус № 1 (г. Самара, ул. Первомайская, д. 18).

Время начала: 12.00.

«Завлаб»: Ольга Тупицына, завкафедрой «Химическая технология и промышленная экология», главный специалист научно-аналитического центра промышленной экологии Политеха.

Тема доклада: «Экология – наука о жизни для жизни».

Регистрация: https://openlaba.timepad.ru/event/2646207/



Тематика площадки: «История науки»

Адрес: Центральная библиотека им. А.С.Пушкина (г. Новокуйбышевск, Библиотечный проезд, д. 1).

Время начала: 11.00.

«Завлаб»: Максим Еремин, кандидат филологических наук, начальник управления пресс-службы и информации Политеха.

Тема доклада: «История большого взрыва, или Как рождалась наука в Новокуйбышевске».

Регистрация: https://openlaba.timepad.ru/event/2657623/

Тематика площадки: «Аддитивные технологии»

Адрес: Детский технопарк «Кванториум Тольятти» (г. Тольятти, ш. Южное, д. 165А).

Время начала: 12.00.

«Завлаб»: Багдат Тукабайов, и.о. директора Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества, аспирант Политеха.

Тема доклада: «Современные 3D-технологии».

Регистрация: https://openlaba.timepad.ru/event/2655974/

Тематика площадки: «Философия»

Адрес: бар «Хват» (г. Самара, Галактионовская, д. 40) (18+).

Время начала: 18.00.

«Завлаб»: Роман Исаев, доцент кафедры «Философия и социально-гуманитарные науки» Политеха.

Тема доклада: «Жизнь до науки».

Регистрация: https://openlaba.timepad.ru/event/2657603/

Тематика площадки: «Энергетика»