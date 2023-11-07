Я нашел ошибку
Главные новости:
Молодая сызранка хотела заработать и отдала мошенникам 1,5 млн рублей
Молодая сызранка хотела заработать и отдала мошенникам 1,5 млн рублей
Почта России запустила срочные денежные переводы в Беларусь
Почта России запустила срочные денежные переводы в Беларусь
Выросла доля водителей, имеющих скидку за безаварийную езду по ОСАГО
Выросла доля водителей, имеющих скидку за безаварийную езду по ОСАГО
Космонавт Олег Кононенко обратился к жителям Самарской области в день Парада Памяти
Космонавт Олег Кононенко обратился к жителям Самарской области в день Парада Памяти
В России бум спроса на специалистов по уборке
В России бум спроса на специалистов по уборке
Тольяттинка шла на зеленый свет, но ее сбила машина
Тольяттинка шла на зеленый свет, но ее сбила машина
В Самарской области появится еще один речной вокзал
В Самарской области появится еще один речной вокзал
Самарцы предпочитают книги читать, а не слушать
Самарцы предпочитают книги читать, а не слушать
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.04
-0.13
EUR 99.01
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Управлении Росреестра по Самарской области прошло мероприятие -  «Российское гостеприимство»
В самарском зоопарке отметят День лисицы
В Самаре пройдет кинолекция «Недетский возраст: феномен подростковой драмы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский политех выбран центральной площадкой «Открытой лабораторной»

7 ноября 2023 10:41
111
Самарский политех выбран центральной площадкой «Открытой лабораторной»

11 ноября массовая акция по проверке научных знаний «Открытая лабораторная» («Лаба») пройдет более чем в десяти городах России. Мероприятие приурочено к Всемирному дню науки за мир и развитие. Самарский политех станет центральной площадкой Самарского региона.

Принять участие в «Лабе» – то есть стать «лаборантом» – смогут все желающие. Гостям предстоит ответить на десятки занимательных вопросов и заданий, что поможет им проверить свои знания о мире. Далее опытные «завлабы» – ученые университета – назовут правильные ответы и подробно разберут каждое задание. «Лаборанты», набравшие наибольшее количество баллов, получат призы от издательства «Альпина Нон-Фикшн», музейно-выставочного центра «Самара Космическая» и других партнеров акции.

– В 2019 году наш Политех совместно с интернет-журналом «Другой город» успешно провел акцию. На этот раз участие нашего университета не ограничивается только Самарой. В этом году мы задействовали наш филиал в Сызрани, детский технопарк «Кванториум Тольятти» и библиотеку в Новокуйбышевске, проект обновления фасада которой в 2020 году был выполнен при участии студентов СамГТУ, – отмечает региональный координатор акции, редактор управления пресс-службы и информации Самарского политеха Ксения Морозова.

Локации и ведущие подбирались таким образом, чтобы придать каждой площадке особую тематическую направленность. Перед тестом «завлабы» прочитают занимательные лекции. Так, ученые СамГТУ выступят на пяти региональных площадках.

Тематика главной площадки: «Экология»

Адрес: аудитория 312, учебный корпус № 1 (г. Самара, ул. Первомайская, д. 18).
 Время начала: 12.00.
 «Завлаб»: Ольга Тупицына, завкафедрой «Химическая технология и промышленная экология», главный специалист научно-аналитического центра промышленной экологии Политеха.
 Тема доклада: «Экология – наука о жизни для жизни».
 Регистрация: https://openlaba.timepad.ru/event/2646207/
 

Тематика площадки: «История науки»

Адрес: Центральная библиотека им. А.С.Пушкина (г. Новокуйбышевск, Библиотечный проезд, д. 1).
 Время начала: 11.00.
 «Завлаб»: Максим Еремин, кандидат филологических наук, начальник управления пресс-службы и информации Политеха.
 Тема доклада: «История большого взрыва, или Как рождалась наука в Новокуйбышевске».
 Регистрация: https://openlaba.timepad.ru/event/2657623/

Тематика площадки: «Аддитивные технологии»

Адрес: Детский технопарк «Кванториум Тольятти» (г. Тольятти, ш. Южное, д. 165А).
 Время начала: 12.00.
 «Завлаб»: Багдат Тукабайов, и.о. директора Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества, аспирант Политеха.
 Тема доклада: «Современные 3D-технологии».
 Регистрация: https://openlaba.timepad.ru/event/2655974/

Тематика площадки: «Философия»

Адрес: бар «Хват» (г. Самара, Галактионовская, д. 40) (18+).
 Время начала: 18.00.
 «Завлаб»: Роман Исаев, доцент кафедры «Философия и социально-гуманитарные науки» Политеха.
 Тема доклада: «Жизнь до науки».
 Регистрация: https://openlaba.timepad.ru/event/2657603/

Тематика площадки: «Энергетика»

Адрес: сызранский филиал Политеха (г. Сызрань, ул. Советская, д. 45, аудитория 204).
 Время начала: 12.00.
 «Завлаб»: Александр Осипов, заведующий кафедрой «Технология машиностроения» сызранского филиала Политеха.
 Тема доклада: «Бесплатная энергия – миф или реальность».
 Регистрация: https://openlaba.timepad.ru/event/2655954/

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров предложил наградить руководителя самарского детского театра «Задумка» госнаградой.
6 ноября 2023  18:51
В Самаре 6 ноября знаменитый детский театр «Задумка» отметил 50-летие
686
Самарцам напоминают про перекрытие движения по ряду улиц 7 ноября
6 ноября 2023  12:56
Самарцам напоминают про перекрытие движения по ряду улиц 7 ноября
655
Все желающие смогут увидеть это грандиозное событие – вход на площадь Куйбышева свободный.
5 ноября 2023  21:47
Прямую трансляцию Парада Памяти с площади Куйбышева покажут посетителям международной выставки-форума «Россия» в Москве
1880
Продлен прием заявок на общероссийский конкурс
4 ноября 2023  11:09
Продлен прием заявок на общероссийский конкурс "Это у нас семейное"
812
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем народного единства
4 ноября 2023  10:28
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем народного единства
838
Весь список