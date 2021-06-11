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Самарский казачий кадетский корпус объявил набор на обучение

11 июня 2021 13:13
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Самарский казачий кадетский корпус объявил набор на обучение

Наряду с Суворовским и Нахимовским училищами казачьи кадетские корпуса готовят молодых воспитанников к военной и государственной службе, проводя раннюю профессиональную ориентацию учащихся.

"Казачье кадетское образование сегодня особенно востребовано. Казачий уклад становится неотъемлемой составляющей жизни современной молодежи. А это значит, что через десятки лет нам не будет стыдно за своих внуков и правнуков", — считает атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал Николай Долуда.

Высокий уровень знаний, хорошая физическая подготовка, готовность продолжить традиции предков, способность сохранить в себе сильный казачий дух станут тем необходимым багажом, который каждый выпускник возьмет с собой, чтобы добиться поставленных целей в жизни.

Помимо общеобразовательных дисциплин воспитанники корпуса обучаются безопасному обращению с оружием, основам военного искусства, строевой подготовке, метанию ножей, искусству фланкировки и меткой стрельбе, пишет Волга Ньюс.

Они растут достойными гражданами своей Родины, знающими основы православной культуры, историю Самарского края, уважающими культурное наследие и традиции казачества. Кадеты — постоянные участники "Парада Победы" и шествия "Бессмертного полка", часовые "Вахты памяти у Вечного огня".

Чтобы поступить в престижное учебное заведение, надо пройти испытания на конкурсной основе. Узнать больше о порядке поступления в ГБОУ "Самарский казачий кадетский корпус" можно по ссылке: kadets.minobr63.ru.

Фото: предоставлено Самарским казачим кадетским корпусом

Теги: кадеты казаки казачий кадетский корпус

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