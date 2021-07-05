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Совместно с ведущими учреждениями культуры региона. Студенты пройдут бесплатное обучение, автоматически получат гарантированное трудоустройство.
Самарский государственный институт культуры проведет масштабный целевой набор студентов
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Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский государственный институт культуры проведет масштабный целевой набор студентов

5 июля 2021 15:26
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Совместно с ведущими учреждениями культуры региона. Студенты пройдут бесплатное обучение, автоматически получат гарантированное трудоустройство.

В 2021 году Самарский государственный институт культуры впервые в истории вуза и региона проведет масштабный целевой набор студентов на музыкальные направления подготовки и специальности на бакалавриат, магистратуру и специалитет. Проект реализуется при поддержке  Дмитрия Азарова и министерства культуры региона.

Целевой набор будущих профессиональных музыкантов в СГИКе ведётся сразу несколькими стратегическими партнёрами вуза: Самарским академическим театром оперы и балета, Самарской филармонией и Государственным Волжским русским народным хором им. П.Милославова. Для будущих оперных исполнителей, артистов хора, симфонического и народного оркестров выделено 28 мест. 

Студенты пройдут бесплатное обучение, автоматически получат гарантированное трудоустройство. Преимуществами станут: поступление вне основного конкурса по специальной квоте, первоочередное распределение мест при заселении в общежитие, прохождение практики на площадке работодателя, возможно будет и обучение по индивидуальному учебному плану. 

«Эта беспрецедентная мера поддержки со стороны нашего Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова и министерства культуры Самарской области, в первую очередь, направлена на решение кадровых вопросов в учреждениях культуры и искусств региона. Кроме того, благодаря данному проекту будут сохранены преподавательские ставки на ведущих кафедрах нашего консерваторского факультета и, несмотря на отсутствие в этом году федеральных бюджетных мест на музыкальные направления и специальности, у нас будет набран полноценный первый курс», - рассказал ректор СГИК Ольга Наумова. 

Отметим, что в новом учебном году целевой набор совместно с Самарским государственным институтом культуры проведет и театр-студия “Грань”. Мастером курса станет Денис Бокурадзе, кандидат культурологии, доцент, заслуженный работник культуры Самарской области, номинант Российской Национальной театральной премии и член жюри “Золотой Маски”.

Вступительные испытания на все программы целевого приема начнутся в июле. 

 

Фото из открытых источников

 

Теги: институт культуры целевой набор

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