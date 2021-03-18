Самарских школьников приглашает виртуальный «Навигатор поступления» 

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21 марта выпускники российских школ и их родители посетят виртуальную выставку «Навигатор поступления». Участники выставки получат информацию о поступлении в ведущие вузы страны из «первых уст». В виртуальной выставке примут участие представители МТУСИ, РосНОУ, ННГУ, МАБиУ, СПбГУПТД. Партнером выступит образовательная компания MAXIMUM Education.

Участие в онлайн-выставке – бесплатное, зарегистрироваться можно по ссылке.

Школьники и их родители примут участие в образовательной программе выставки, организованной вузами участниками и партнерами выставки.

3 причины посетить онлайн «Навигатор поступления» 21 марта:

· Представители 5 вузов в одной трансляции;

· Возможность напрямую задать вопрос представителю вуза;

· Актуальные новости о поступлении и сдаче ЕГЭ.

Напомним, что образовательный форум «Навигатор поступления» перешел в онлайн-формат в апреле. За это время было проведено 23 онлайн-выставки, которые суммарно посмотрели более 23 млн раз.

Организаторы также анонсируют проведение выставок «Навигатор поступления» в офлайн-формате в апреле в двух городах России: 24 апреля в Санкт-Петербурге (Гостиница Прибалтийская, ул. Кораблестроителей 14) и 25 апреля в Екатеринбурге (Центре Международной Торговли, ул. Куйбышева 44Д).

Подробная информация об онлайн-выставке 21 марта, образовательная программа, список вузов-участников, а также бесплатная регистрация доступны по ссылке.