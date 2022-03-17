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Самарские полицейские провели со студентами Поволжского государственного колледжа урок правовой грамотности

17 марта 2022 16:02
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Учащимся Поволжского государственного колледжа рассказали об ответственности за участие в незаконной деятельности и распространение запрещенной информации.

Учащимся Поволжского государственного колледжа рассказали об ответственности за участие в незаконной деятельности и распространение запрещенной информации.

Сотрудники полиции Самарской области и представители Общественного совета продолжают проводить мероприятия с подрастающим поколением, направленные на повышение уровня правовой грамотности и разъяснение мер ответственности за совершение преступлений и административных правонарушений.

Заместитель начальника отдела Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Самарской области старший лейтенант полиции Александр Курбатов и представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Анастасия Ходорева встретились со студентами ГБПОУ «Поволжский государственный колледж». На мероприятии присутствовало около 200 учащихся первого и второго курсов колледжа.

Сотрудник полиции разъяснил подросткам понятия «экстремизм» и «терроризм», рассказал о возможных методах вербовки в молодежной среде. Отвечая на вопросы учащихся, он обратил внимание на размещение персональной и иной информации на страницах социальных сетей, а также предупредил подростков, что за пропаганду и публичную демонстрацию запрещенной символики предусмотрена административная ответственность, за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности — уголовная.

Кроме этого, Александр Евгеньевич рассказал об ответственности за распространение запрещенной и фейковой информации, участие в несанкционированных публичных протестных акциях. Полицейский подчеркнул: «Ответственность за подобные правонарушения влечет не только штраф или административный арест, но и возможную постановку несовершеннолетнего на профилактический учет, а это может сказаться на вашей дальнейшей жизни, в том числе при выборе профессии и устройстве на работу». Сотрудник органов внутренних дел порекомендовал подросткам не вступать в группы и сообщества, оправдывающие идеи экстремизма и терроризма, а также быть бдительными при общении с незнакомцами в социальных сетях.

Александр Курбатов отметил: «Ребят данная тема точно не оставила равнодушными. Мы увидели, что они активно задавали интересующие их вопросы, на которые мы, со своей стороны, постарались ответить».

Представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Анастасия Ходорева рассказала слушателям о работе Роскомнадзора по блокировке противоправного контента в сети Интернет и по информации, размещенной на сайте «Объясняем.рф», разъяснила действующую политическую ситуацию. Общественница рекомендовала студентам полезные ресурсы для проверки достоверности информации, а также привела примеры борьбы с фейками.

«Безусловно, подобные мероприятия нужны. Если говорить с ребятами на одном языке, то они активно подключаются к обсуждению. Такие встречи мы планируем проводить и в дальнейшем», — отметила Анастасия Ходорева.

В завершение мероприятия учащимся показали видеоролик «Наша сила в единстве», изготовленный ГУПЭ МВД России. Полицейский и общественница призвали студентов быть законопослушными, а также всегда отдавать отчет своим действиям и прогнозировать наступление неблагоприятных последствий.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

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