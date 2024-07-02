Самарские вузы упали в рейтинге университетов России

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Университеты Самарской области показали не самый лучший результат в новом рейтинге российских вузов. Свой топ-100 за 2024 год опубликовало агентство RAEX.

Места вузам присваивали, исходя из условий для получения качественного образования, уровня востребованности выпускников у работодателей и уровня научно-исследовательской деятельности вуза.

Из самарских университетов в топ вошли только три. При этом каждый из них показал худшие показатели по сравнению с 2023 годом.

Итак, 45-е место присвоили Самарскому научно-исследовательскому институту имени академика Королева. В прошлом году этот вуз занял 44-е место.

Самое сильное падение показал СамГМУ. Он опустился с 46-го места на 53-е. Кроме того, просел и политех: он ухнул с 67-й строчки до 73-ей.

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Справедливости ради, журнал Forbes отнесся к одному высшему учебному заведению нашего региона более лояльно. В своем рейтинге «Лучшие российские вузы — 2024» Самарский университет занял 34-е место. А вот остальные вузы 63-го региона не набрали достаточное количество баллов, чтобы попасть в сотню лучших, пишет 63.ру.