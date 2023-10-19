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Самарские ученые создали космический "градусник" для орбитальной лаборатории

19 октября 2023 11:38
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Самарские ученые создали космический "градусник" для орбитальной лаборатории

Ученые Самарского университета им. Королёва (вуза-участника национального проекта "Наука и университеты") изготовили и испытали космический "градусник", с помощью которого во время полета будет измеряться температура в контейнерах научной аппаратуры с обитателями орбитальной лаборатории "Бион-М" № 2 – грибами, бактериями и другими биологическими объектами. Комплекс космической научной аппаратуры МРТ-2 (многоканальный регистратор температур) не имеет аналогов в России и за рубежом и полностью собран из отечественных электронных комплектующих.

По данным из открытых источников, орбитальную лабораторию "Бион-М" №2 планируется запустить в 2024 году. В космос на месяц должны отправиться мыши, мухи-дрозофилы, грибы, бактерии, клеточные ткани (температуру в контейнерах с мышами и мухами будет измерять другая аппаратура). Основной целью научной программы в проекте "Бион-М" №2 станет исследование биологического воздействия невесомости и высокого уровня космической радиации на живые организмы на системном, органном, клеточном и молекулярном уровнях. Полет будет проходить на высокоширотной орбите высотой около 400 км. Планируется, что именно на такой орбите будет располагаться Российская орбитальная станция (РОС), и полет космической лаборатории "Бион-М" №2 с живыми организмами на борту поможет, в том числе, комплексно оценить безопасность работы на РОС.

В отличие от своего предшественника, температурного регистратора МРТ, измерявшего температуру на "Фотон-М" №4, аппаратура МРТ-2 лучше защищена от воздействия космической радиации, выводящей из строя электронику. Приборный комплекс ведет подробный температурный дневник обитателей лаборатории, фиксируя данные в широком диапазоне температур - от минус 150 градусов по Цельсию до плюс 150 градусов. Всего у МРТ-2 28 отдельных каналов измерения, по которым происходит передача данных температуры от объектов к датчикам. Аппаратура оснащена своим собственным автономным источником питания.

Планируется, что наземные комплексные испытания МРТ-2 в составе собранного космического аппарата "Бион-М" №2 пройдут ориентировочно в марте 2024 года.

Фото: Олеся Орина 

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