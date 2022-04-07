Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалистов предприятий Самарской области приглашают принять участие в Президентской программе по подготовке управленческих кадров
Специалистов предприятий Самарской области приглашают принять участие в Президентской программе по подготовке управленческих кадров
Жители Самарской области стали качать в два раза больше интернет-трафика
Жители Самарской области стали качать в два раза больше интернет-трафика
Россиян предупредили о потенциальном росте коррупции
Россиян предупредили о потенциальном росте коррупции
Стало известно о дефиците линз Acuvue в России
Стало известно о дефиците линз Acuvue в России
Боксеры из Самарской области выступили на первенстве ПФО
Боксеры из Самарской области выступили на первенстве ПФО
Наркотики среди удобрений обнаружили самарские таможенники
Наркотики среди удобрений обнаружили самарские таможенники
Всемирная ассоциация олимпийцев выступила против отстранения россиян
Всемирная ассоциация олимпийцев выступила против отстранения россиян
В Тольятти добились демонтажа ритуального павильона
В Тольятти добились демонтажа ритуального павильона
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.35
-0.24
EUR 91.73
-0.66
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники Госавтоинспекции региона провели мероприятия по дорожной безопасности с детьми
Солисты Хора Турецкого посетили ретро-почту в Самаре 
Андрей Кислов: «Мы не допустим переписывания истории»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские ученые разработали наноспутник, который поможет в освоении Арктики

7 апреля 2022 11:39
147
Самарские ученые разработали наноспутник, который поможет в освоении Арктики

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королёва завершили разработку наноспутника SamSat-ION (“СамСат-ИОН”), предназначенного для изучения ионосферы Земли. Разработка аппарата велась силами межвузовской кафедры космических исследований и научно-исследовательской лаборатории "Перспективные фундаментальные и прикладные космические исследования на базе наноспутников" в рамках участия университета в консорциуме российских вузов и научных организаций.

"В Самарском университете им. Королёва завершена разработка наноспутника SamSat-ION. Находясь на орбите, этот космический аппарат будет получать научные данные, необходимые ученым при исследовании волновых процессов в плазме по траектории своего полета и проведении томографии верхней ионосферы. Оперативные данные о состоянии ионосферы крайне важны в таких отраслях, как спутниковая связь, навигация, метеорология, особенно это актуально для полярных и приполярных регионов, где возмущения ионосферы от солнечной активности велики. Поэтому данные с этого наноспутника будут безусловно полезны в ходе решения задач по дальнейшему освоению Арктики и Антарктики. В настоящее время завершаются работы по сборке наноспутника, проводятся наземные испытания и отладка программного обеспечения. Следует отдельно отметить, что все бортовые системы разработаны и изготовлены в центре наноспутниковых технологий кафедры. Надеемся, что к концу мая все работы будут завершены", - рассказал заведующий межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета профессор Игорь Белоконов.

В числе особенностей данного спутника - его уникальная научная аппаратура. На борту SamSat-ION разместятся навигационный приемник, выносной магнитометр на штанге оригинальной конструкции и датчик параметров плазмы совместной разработки Самарского университета и Института прикладной физики РАН, позволяющий измерять характеристики плазмы по орбите движения.

"Выносные элементы конструкции всегда позволяют расширить функциональные возможности наноспутника. У SamSat-ION, кроме раскрывающейся антенной системы, также имеются выносной магнитометр и чувствительный элемент датчика параметров плазмы. Для надежного раскрытия конструкции предложено оригинальное техническое решение, на которое нами получен патент", - отметил Игорь Белоконов.

Наземные испытания SamSat-ION должны пройти на базе Центра испытаний и отработки наноспутников Самарского университета. Аппарату предстоит выдержать имитацию условий пребывания на орбите в термовакуумной камере, имитацию условий активного участка выведения на орбиту ракетой-носителем на вибродинамическом стенде, система стабилизации движения будет проверена на магнитном стенде, а система энергопитания - с помощью имитатора Солнца. С помощью робота-манипулятора будет проведена калибровка измерительных средств наноспутника, а с помощью уникального стенда, который позволяет определить инерционные характеристики и положение центра масс созданного спутника, можно будет обеспечить более эффективное достижение требуемого стабилизированного положения в пространстве. Кстати, данный стенд - запатентованная разработка сотрудников межвузовской кафедры космических исследований.

Наноспутник предполагается запустить на солнечную синхронную орбиту высотой около 550 км. По предварительным расчетам, срок существования спутника на такой орбите может составить порядка 19 лет. По словам Игоря Белоконова, Самарский университет им. Королёва уже направил в адрес Роскосмоса заявку с комплектом необходимой документации для участия в программе "УниверСат" (3). Данная программа предполагает бесплатное выведение аппарата в космос. Заявку университета поддержало Министерство науки и высшего образования РФ. Запуск может состояться уже в этом году.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
в Самаре подрядные организации приступили к гарантийному ремонту объектов улично-дорожной сети
7 апреля 2022  09:53
В Самаре подрядные организации приступили к гарантийному ремонту объектов улично-дорожной сети
218
Дмитрий Азаров поздравил победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив
6 апреля 2022  11:34
Дмитрий Азаров поздравил победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив
428
Сегодня в Самаре первый средник в рамках месячника по благоустройству.
6 апреля 2022  11:20
Сегодня в Самаре первый средник в рамках месячника по благоустройству
404
6 апреля в Самаре пройдет первый средник
5 апреля 2022  13:52
6 апреля в Самаре пройдет первый средник
573
Стартовал третий фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»
5 апреля 2022  13:21
Стартовал третий фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»
654
Весь список