Я нашел ошибку
Главные новости:
В Ангарске загорелся нефтеперерабатывающий завод
В Ангарске загорелся нефтеперерабатывающий завод
В Самаре нарушитель ПДД, на которого жаловались пользователи соцсетей, наказан
В Самаре нарушитель ПДД, на которого жаловались пользователи соцсетей, наказан
Самарские ученые расширили возможности для исследований в области мозга
Самарские ученые расширили возможности для исследований в области мозга
В Самарской области существенно обновится парк муниципального общественного транспорта
В Самарской области существенно обновится парк муниципального общественного транспорта
В Самаре росгвардейцы приняли участие в праздновании юбилея общественной организации ветеранов
В Самаре росгвардейцы приняли участие в праздновании юбилея общественной организации ветеранов
Бизнес стал экономить на маркетинге в 2022 году
Бизнес стал экономить на маркетинге в 2022 году
В банкоматах Сбера можно бесплатно вносить наличные на карты других банков
В банкоматах Сбера можно бесплатно вносить наличные на карты других банков
Самарчанка присвоила сумку, забытую у магазина
Самарчанка присвоила сумку, забытую у магазина
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.36
0.15
EUR 67.45
0.75
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Дюжев в Самарской филармонии: «Евгений Онегин» - моноспектакль с музыкой С.Прокофьева
Валерьян Панфилов наградил победителей турнира "Мы – Вместе!" для детей с ОВЗ
«Благородство - 2022»: вторым лауреатом акции от ГУ МЧС СО стал Константин Черпаков
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские ученые расширили возможности для исследований в области мозга

15 декабря 2022 10:24
50
Самарские ученые расширили возможности для исследований в области мозга

Ученые Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королёва модернизировали и усовершенствовали известную программную платформу OpenNFT, применяемую в ряде ведущих университетов и научно-исследовательских центров мира для проведения исследований в области работы мозга.

Данный программный комплекс, разработанный учеными Самарского университета несколько лет назад совместно с российскими и зарубежными коллегами, позволяет увидеть и проанализировать активность сканируемого мозга человека в режиме реального времени, что помогает решать различные научные и медицинские задачи, в том числе по нейрореабилитации людей после инсульта.

Новая версия платформы, получившая название pyOpenNFT, стала более надежной и универсальной, ее пользователи получат больше возможностей по настройке платформы под свои задачи и смогут проводить более широкий спектр исследований мозга. Модернизированная версия была представлена в Йельском университете (США) в рамках конференции rtFIN-2022. В связи с невозможностью личного участия в конференции, разработчики доверили проведение презентации своим зарубежным коллегам, подготовив все необходимые материалы.

Автор фото: Анар Мовсумов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области существенно обновится парк муниципального общественного транспорта
15 декабря 2022  10:20
В Самарской области существенно обновится парк муниципального общественного транспорта
34
Проекты Самарской области российский Фонд содействия инновациям поддержал на рекордные 364 миллиона рублей
14 декабря 2022  14:01
Проекты Самарской области российский Фонд содействия инновациям поддержал на рекордные 364 миллиона рублей
917
Более 2000 организаций Самарской области присоединились к системе Госпабликов
14 декабря 2022  13:43
Более 2000 организаций Самарской области присоединились к системе Госпабликов
378
В парках Самары работают катки
14 декабря 2022  13:15
В парках Самары работают катки
411
Перед Фабрикой-кухней в Самаре состоится презентация арт-объекта Николая Полисского
14 декабря 2022  10:28
Перед Фабрикой-кухней в Самаре состоится презентация арт-объекта Николая Полисского
341
Весь список