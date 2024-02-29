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Самарские ученые первыми в России изучат Первую мировую войну с точки зрения темпоральности

29 февраля 2024 10:29
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Самарские ученые первыми в России изучат Первую мировую войну с точки зрения темпоральности

 

Историки Самарского университета им. Королёва при поддержке Российского научного фонда (РНФ) проведут масштабное исследование эпохи Первой мировой войны, используя при этом новый для отечественной историографии научный подход - изучение исторических процессов с точки зрения их темпоральности.​

Темпоральность в истории - это особая временнáя характеристика, показывающая, как люди в ту или иную эпоху воспринимают окружающее время и текущие события, как при этом меняется их интерпретация прошлого, настоящего и оценка ожидаемого будущего, как из-за этого изменяется и организуется по-новому общество и его быт. То есть, говоря упрощенно, при изучении темпоральности исторических событий историки фиксируют изменения взглядов, эмоций и взглядов живших в то время людей, в том числе даже по самым простым, повседневным вещам - от цен на продукты до видов на урожай, например. Это как бы история человеческих чувств, история ощущения и осознания времени, а не сухой перечень исторических дат и официальных событий.​ При этом субъективность мнений не означает, что у разных людей не было общих взглядов. Задача историков - найти в этих частностях общее.

В своем исследовании самарские исследователи намерены изучить темпоральный опыт комбатантов - непосредственных участников боевых действий Первой мировой войны - причем, с разных сторон фронта, из разных стран. Однако опыт нонкомбатантов - тех, кто оставался в тылу и с врагом нигде напрямую не сталкивался — также станет объектом анализа. Ранее отечественные историки не использовали методику темпорального анализа исторических событий, а за рубежом подобный научный подход был представлен лишь в отдельных исследованиях. Проект самарских историков стал одним из победителей конкурса РНФ на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами. Выделенный грант рассчитан на два года научных изысканий.

"Для российской исторической науки наш проект имеет новаторский характер и его реализация может рассматриваться как создание нового подхода в отечественной историографии. Это будет, по сути, новый взгляд на Первую мировую войну. Обычно военные историки увлечены сюжетами, связанными, например, с детальным описанием сражений, подсчетом потерь, рассказом о видах вооружения. Нашу команду интересуют проблемы другого рода. Война имеет множество измерений, в том числе на нее можно смотреть как на организацию жизни миллионов людей, во время войны происходит перестройка общества и подчинение людей новым ритмам жизни, новой темпоральности. Вот как этот процесс протекает, как люди приспосабливаются к войне, нас в этом исследовании и интересует. Это интересная и очень трудная работа, надо будет перерыть горы архивного материала - как российского, так и зарубежного. Но прежде всего мы, конечно же, сосредоточимся на России", - рассказал Ярослав Голубинов, декан исторического факультета Самарского университета им. Королёва, член Российской ассоциации историков Первой мировой войны.

Главными источниками научных данных в этом исследовании станут автобиографические материалы - письма, мемуары, дневники, то есть тексты, в которых автор так или иначе говорит о себе. Изучать будут и визуальные источники - фотографии и кинохронику того времени.​

"Визуальных источников по истории Первой мировой войны столько, что никакой человек не в силах их все просмотреть и проанализировать. Письма, дневники частично опубликованы, частично оцифрованы, но многие из них еще ждут своего исследователя в архивах Самары, Москвы, Санкт-Петербурга. Многие иностранные документы доступны через Интернет", - отметил Ярослав Голубинов.

Ученые планируют выявить общие черты и частные особенности различных аспектов "темпорального режима" войны - способов осознания и освоения фронтового времени участниками боевых действий, что даст возможность впервые сопоставить темпоральные практики Восточного и Западного фронта Первой мировой - то, как ощущали и как тратили время своей жизни люди на разных фронтах.​

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