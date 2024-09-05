Самарские ученые и инженеры разработали проект компактного высокоскоростного передатчика для сверхмалых спутников и дронов

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Разработка позволит увеличить пропускную способность перспективных группировок спутников, а также поможет в идентификации летающих объектов.

Молодые ученые и инженеры Самарского университета им. Королёва разработали проект самого компактного и легкого в мире высокоскоростного радиопередатчика для космических спутников сверхмалого класса – пикоспутников формата TinySat или PocketQube. Эти миниатюрные космические аппараты обычно состоят из одного или двух "кубиков" размерами всего 5х5х5 см, поэтому уместить внутри такого "малыша" передатчик с достаточной мощностью и высокой скоростью передачи данных является весьма сложной задачей.



Согласно проекту, все компоненты самарского радиопередатчика уместятся на электронной плате размером меньше половинки банковской карты – 4х4 см, а общий вес устройства, способного с космической орбиты уверенно держать связь с Землей, не превысит 15 грамм, что в несколько раз меньше, чем у зарубежных аналогов. Проект реализуется в рамках Передовой инженерной аэрокосмической школы (ПИАШ) и получил финансовую поддержку Фонда содействия инновациям в виде гранта в размере 1 млн рублей. Срок реализации проекта – 1 год.

"Цель нашего проекта – создание и испытание высокоскоростного радиопередатчика, адаптированного для применения в условиях космоса на сверхмалых спутниковых платформах. Такой радиопередатчик решит задачу увеличения пропускной способности радиоканала космического аппарата и позволит передавать на порядок больший объем информации, чем передатчики, применяемые сейчас на платформах сверхмалых спутников, таких как PocketQube или TinySat. Наша разработка поможет в развитии научно-исследовательского потенциала таких платформ: пикоспутники благодаря их малым размерам гораздо дешевле запускать в космос, чем более крупные аппараты, а наличие скоростного канала связи сделает их более подходящими и популярными для проведения самых различных космических исследований в космосе. Если, например, запустить на орбиту целую группировку пикоспутников, оснащенных такими передатчиками, то это позволит развернуть на Земле сеть спутникового интернета вещей. Такой передатчик подойдет и для разных земных устройств, требующих передачи по радиоканалу значительных объемов информации при малом весе и размере аппаратуры, например, для квадрокоптеров", – рассказал руководитель проекта Сергей Ивлев, инженер ПИАШ Самарского университета им. Королёва.

По словам Сергея Ивлева, достигнута договоренность, что самарская разработка станет частью перспективной спутниковой платформы одной из российских частных космических компаний, планирующей создать орбитальную группировку сверхмалых спутников для обслуживания абонентов на Земле и для передачи данных с удаленных терминалов. Передатчик также подойдет для использования на стратосферных зондах и атмосферных исследовательских аппаратах.

Ввиду уникальной области применения, доступных коммерческих аналогов разработке самарским ученым обнаружить не удалось. На пикоспутниках, как правило, устанавливаются менее мощные и менее скоростные передатчики, передающие данные со скоростью, исчисляемой максимум десятками килобит в секунду. Пиковая скорость же самарского передатчика составит до 1,2 Мбит с перспективой увеличения до 2 Мбит. По меркам обычных земных пользователей Интернета это, конечно же, немного, но для космоса и для крохотных пикоспутников это вполне приличная скорость.

Автор фото: Олеся Орина