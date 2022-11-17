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Самарские ученые экспериментально подтвердили модели образования канцерогенов в газотурбинных двигателях

17 ноября 2022 10:57
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Самарские ученые экспериментально подтвердили модели образования канцерогенов в газотурбинных двигателях

Исследователи "препарируют" химические реакции на самой большой в мире установке по изучению процессов горения.

Ученые Самарского филиала Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (СФ ФИАН) и Самарского университета им. Королёва впервые в России экспериментально подтвердили математические модели образования ряда полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) при повышенных температурах. Исследования проводились на уникальной, созданной в университете, самой большой в мире установке по изучению кинетики процессов горения. Результаты экспериментов позволят создавать более точные модели горения, подкрепленные не только математическими расчетами, но и экспериментальными данными.

"На установке по изучению кинетики процессов горения проведена серия экспериментов по росту полициклических ароматических углеводородов, то есть, мы наглядно, детально и поэтапно изучали химические реакции роста ПАУ - так, как они, например, возникают в камерах сгорания двигателей. Это типичные реакции, здесь нет какого-то научного открытия, но эти реакции ранее изучались и подтверждались экспериментально при температурах лишь до 700 кельвинов, а мы продвинулись по температурной шкале значительно выше - наши эксперименты проходили при 1200 кельвинах, в России таких экспериментов ранее не проводилось, в таких исследованиях каждая дополнительная сотня градусов дается с трудом", - рассказал директор Самарского филиала ФИАН, профессор Самарского университета им. Королёва Валерий Азязов.

По его словам, подобные эксперименты позволяют не только подтвердить, но уточнить существующие модели процессов горения путем проверки теоретических вычислений на практике. В камере сгорания двигателя за долю секунды происходят тысячи взаимосвязанных реакций - это как огромный сложный часовой механизм из тысячи крутящихся шестеренок, каждая из которых оказывает влияние на другую. Если знать, как работает каждая "шестеренка" (а именно это и позволяет сделать установка в Самарском университете), то можно лучше понять работу всего "часового механизма" в целом.

Кроме того, самарская установка позволяет измерять скорости химических реакций - то есть, если продолжать аналогию, она может определять, насколько быстро каждая из "шестеренок" вращается в тот или иной момент. Эти данные необходимы для уточнения кинетических моделей горения, показывающих ученым и разработчикам, в какой промежуток времени и насколько быстро те или иные вещества в ходе реакции появляются и расходуются. Разбирая реакции по отдельности, ученые как бы останавливают то мгновение, за которое в двигателе происходит множество химических событий, и "препарируют" каждое такое событие, проверяя его на соответствие теоретическим выкладкам.

Фото: Самарский университет

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