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Самарские студенты смогут сдавать сессии дистанционно с помощью биометрии

11 марта 2021 10:38
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Самарские студенты смогут сдавать сессии дистанционно с помощью биометрии

 Высшие учебные заведения будут использовать Единую биометрическую систему (ЕБС), которая будет идентифицировать конкретного студента во время сдачи экзаменов.

Постановление об особенностях промежуточной аттестации подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин. Изменения коснутся студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры уже со следующего учебного года.

Весь процесс будет проходить исключительно с согласия студента. Для подтверждения личности учащемуся нужно будет зарегистрироваться в ЕБС. А перед экзаменом пройти проверку — прокторинг — произнести вслух перед камерой рандомную последовательность чисел. Биометрическая программа идентифицирует и запомнит конкретного студента, а затем передаст всю информацию в ВУЗ. Система гарантирует защиту персональных данных.

Проректор по инфраструктурному развитию Самарского государственного социально-педагогического университета Александр Милеев отмечает, что дистанционная сдача сессии с помощью точной идентификации студентов необходима. Это исключит возможность «подмены» и сдачи зачётов и экзаменов сторонними лицами. Такие факты уже фиксировались в прошлом году, во время перевода ВУЗов на дистанционку.

Также это облегчит жизнь самим студентам. В СГСПУ 61% учащихся приезжают в Самару из отдалённых населённых пунктов. Во время сессии они тратят много времени на дорогу, которое можно посвятить подготовке к экзаменам, пишет 63.ру.

Однако, подчёркивает Александр Милеев, к реализации проекта нужно подходить с умом:

Во многих глубинках, откуда приезжают наши студенты, просто нет интернета. Никакого. Поэтому первоочередная задача — охватить эти территории качественной связью. Иначе вся идея просто рассыпается, как карточный домик. Я думаю, что новую систему дистанционного допуска к экзаменам с помощью биометрии нужно заранее протестировать на одном или двух ВУЗах. Провести анализ, работу над ошибками, найти слабые точки, а только потом можно вводить такой формат по всем высшим учебным заведениям Российской Федерации, — отметил проректор СГСПУ.

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