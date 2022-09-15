Самарские старшеклассники могут принять участие во Всероссийской исторической интеллектуальной игре «1 418»

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«1 418» – онлайн-игра для учащихся образовательных учреждений России в возрасте от 14 до 18 лет. Она включает различные задания, основанные на реальных исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и архивных документах времен Великой Отечественной войны. Помимо общих вопросов, посвященных ключевым событиям 1941-1945 годов, участникам будут предложены задания, связанные с историей округа, в котором они проживают. Это позволит подрастающему поколению узнать больше об истории своей малой Родины.



Игра пройдет 30 сентября. Её время для каждого федерального округа России будет своим. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте: игра-1418.рф.