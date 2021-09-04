Самарские школы будут использовать лучшие практики «Сириуса»

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Образовательный центр «Сириус» станет ориентиром для всех российских школ, - отработанные на его площадке передовые практики послужат драйвером развития для общеобразовательных учреждений страны.

С 1 сентября на территории «Сириуса» начали работать новая школа, детский сад, колледж информационных технологий, Высшая школа музыки, а также магистратура и аспирантура Научно-технологического университета. Эти образовательные центры расширят возможности для раскрытия талантов детей и помогут им в ранней профориентации.

Минпросвещения проработало федеральную программу мероприятий, направленную на повышение планки всех общеобразовательных школ России, чтобы «подтянуть» их до уровня лучших в каждом регионе.

Создание федеральной программы мероприятий, которые направлены на рост качества образования в российских школах, вдохновляет, – отметила директор Самарского регионального центра для одарённых детей Ирина Липенская. Она согласна, что нужно использовать все возможности, чтобы минимизировать разрыв между знаниями и умениями учеников разных учебных заведений.

«Развитие общего образования должно измеряться не по отдельным показательным примерам и не по средним показателям по стране. Нам важна каждая школа и каждый ребенок, который в ней учится», - заявила директор образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Директор Самарского регионального центра для одарённых детей также считает, что сравнивать школы по средним показателям не совсем целесообразно.

«Такой аналитический материал недостаточен для управленческих решений, он не дает полного представления о том, как справиться с проблемой в конкретном случае, – подчеркнула Ирина Липенская. – Продвижение школ от низких результатов к приемлемым может оцениваться по разнице результатов, полученных между двумя временными точками. Назовем ее «дельтой развития». Чтобы понять, чего достигли школы за определенное время, нужны качественные критерии и индикаторы для оценки. Определить их - одна из важнейших задач «Сириуса» как центра компетенций».

Елена Шмелева заверила, что образовательный центр «Сириус» готов стать центром компетенций и поделиться своим опытом, чтобы повысить уровень развития российских школ.