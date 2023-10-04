Самарские школьники в День учителя смогут попробовать себя в роли педагога

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5 октября в рамках курса «Россия — мои горизонты» для всех школьников страны пройдет всероссийское профориентационное занятие, посвященное профессии учителя. Ученики за 45 минут смогут попробовать себя в роли своих педагогов.

В контексте масштабной профориентационной программы, которая проводится во всех школах страны с сентября 2023 года, каждый участник занятия «Россия — мои горизонты» попробует себя в роли учителя с помощью нового формата занятий-профпроб. Мероприятие, созданное проектом «Билет в будущее», приурочено к празднику Дня учителя, который отмечается 5 октября, а также к объявленному Президентом РФ В. В. Путиным празднованию Года педагога и наставника в России. Цель урока — напомнить школьникам страны о том, насколько важна профессия педагога и как далеко в будущее устремляются результаты его работы.

«Уже столько сказано про важность роли учителя в строительстве будущего, в формировании поколений, в истории человечества. Поистине, сложно переоценить место педагога в современном мире. Настолько благородно и высоко это призвание. И наша цель сегодня сохранить это благоговейное и уважительное отношение к профессии. Именно поэтому среди десятков виртуальных профпроб, которые будут доступны школьникам в этом году, особое место занимает профпроба профессии Учитель, и именно ее мы предлагаем ребятам первой. Каждый ребенок, а сейчас мы говорим о 2,5 миллионах пользователях платформы, прикоснется к профессиональной сфере тех, с кем идет рука об руку около 10 лет. Уверен, даже простое изучение профессии педагога поможет иначе почувствовать важность ежедневного подвига, который прилагают к будущим поколениям наши учителя. Отрадно, что благодаря «Билету в будущее», курсу «Россия — мои горизонты» семья педагогов пополнилась педагогами по профориентации или педагогами-навигаторами, как мы их называем», — сообщил руководитель проекта «Билет в будущее» Есин Иван.

Занятие-профпроба — это новый уникальный формат, который позволит школьникам стать не просто слушателями, а непосредственными участниками урока. Видеоролики, интерактивные приложения и онлайн-инструменты помогут ребятам, как настоящим педагогам, подготовить и провести занятие, познакомиться с разными педагогическими приемами, научиться отвечать на неожиданные вопросы в виртуальном классе и даже проверить самостоятельные работы. А в конце занятия ребятам будет предложено распечатать и заполнить специальные поздравительные открытки ко Дню Учителя и вручить их любимым педагогам. Особую ценность этот урок будет иметь для тех учеников, профориентационное тестирование которых показало их интерес к профессии учителя.

Но это еще не все сюрпризы от «Билета в будущее» дорогим учителям. На большой учительской неделе, которая 3 октября открывается в Москве и станет главным событием Года педагога и наставника, организаторы проекта установили большой мультимедийный куб. Каждый участник сможет найти на нем фасад своей школы, свой родной предметный кабинет и увидеть на доске теплые поздравления детей.