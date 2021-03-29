Самарские школьники смогут бесплатно подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ по математике

Образовательная компания MAXIMUM Education
Участие в лектории – бесплатно. Подробная информация и регистрация доступны по ссылке.
После прохождения регистрации в онлайн-лектории пользователь будет получать напоминания о предстоящих занятиях, получать расписание в удобном формате прямо на почту.
Занятия в онлайн-лектории будут проходить в удобное для школьников дневное время в субботу и воскресенье. Лекторий будет полезен как учащимся 9 и 11 классов, сдающим экзамены в этом году, так и старшеклассникам, которые хотят в будущем сдать ОГЭ и ЕГЭ по математике на высокие баллы.
По задумке создателей лектория, школьники-участники лектория смогут закрывать проблемные темы в экзаменах в привычном для них пространстве, в социальной сети ВКонтакте.
Расписание занятий на апрель:
В рамках онлайн-лектория школьники будут знакомиться только с актуальным образовательным контентом и заданиями, которые реально могут встретиться в ЕГЭ и ОГЭ.
Узнать больше об онлайн-лектории можно по ссылке.
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