Самарские школьники смогут бесплатно подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ по математике

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Образовательная компания MAXIMUM Education объявила о запуске онлайн-лектория по подготовке к экзаменам по математике. Дважды в неделю в официальной группе компании во ВКонтакте школьников ждет разбор всех важных для ЕГЭ и ОГЭ тем. Участники лектория смогут смотреть занятия в онлайн-режиме (с возможностью общаться с преподавателем) или в записи. Длительность одного онлайн-урока составляет 60 минут.

Участие в лектории – бесплатно. Подробная информация и регистрация доступны по ссылке.

После прохождения регистрации в онлайн-лектории пользователь будет получать напоминания о предстоящих занятиях, получать расписание в удобном формате прямо на почту.

Занятия в онлайн-лектории будут проходить в удобное для школьников дневное время в субботу и воскресенье. Лекторий будет полезен как учащимся 9 и 11 классов, сдающим экзамены в этом году, так и старшеклассникам, которые хотят в будущем сдать ОГЭ и ЕГЭ по математике на высокие баллы.

По задумке создателей лектория, школьники-участники лектория смогут закрывать проблемные темы в экзаменах в привычном для них пространстве, в социальной сети ВКонтакте.

Расписание занятий на апрель:

03.04 - Геометрия: решение задач с треугольниками (ЕГЭ)

04.04 - Отношения в ОГЭ по математике (ОГЭ)

10.04 - Тригонометрия в геометрии (ЕГЭ)

11.04 - Геометрия: решение задач с треугольниками. Часть 1 (ОГЭ)

17.04 - Решение задач с процентами: ловушки и лайфхаки (ЕГЭ)

18.04 - Ловушки и лайфхаки в решении уравнений (ОГЭ)

24.04 - Учимся решать задачи со сплавами и смесями (ЕГЭ)

25.04 - Геометрия: решение задач с треугольниками. Часть 2 (ОГЭ)

В рамках онлайн-лектория школьники будут знакомиться только с актуальным образовательным контентом и заданиями, которые реально могут встретиться в ЕГЭ и ОГЭ.

Узнать больше об онлайн-лектории можно по ссылке.