Самарские школьники могут принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по программированию с 30 ноября

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30 ноября 2021 года начинается основной тур Всероссийской онлайн-олимпиады по программированию для учеников 1-9 классов. Самарские школьники могут принять в ней участие бесплатно, углубленных знаний школьной программы не требуется. Олимпиада входит в перечень Министерства просвещения Российской Федерации. Это означает, что ее победители попадут в реестр одаренных детей и смогут претендовать на федеральные гранты.

Олимпиада проходит в рамках серии масштабных профориентационных проектов, совместно реализуемых образовательной платформой Учи.ру и VK Образование.

В этом году часть заданий олимпиады посвящена знакомству с разработкой игр. Школьники смогут попробовать себя в роли гейм-дизайнера, тестировщика, программиста и даже игрового продюсера. Ребятам предстоит самостоятельно создать уровень игры с препятствиями, протестировать возможность его прохождения и запрограммировать робота для решения игровых задач. Выполняя эти и другие задания, дети научатся искать наиболее рациональные решения, быстрее усваивать правила, систематизировать информацию и точнее применять ее на практике. Изучение азов программирования — отличный способ тренировать логическое, структурное и алгоритмическое мышление. Новые знания и навыки полезны не только тем, кто планирует получить востребованную и перспективную профессию программиста, но и всем детям, так как помогают легче обучаться и быстрее развиваться.

«Олимпиада Учи.ру по программированию — одно из самых масштабных онлайн-состязаний для российских школьников. В прошлом году в олимпиаде приняло участие более 700 тысяч школьников со всей страны. Ценность олимпиадных заданий в том, что они учат школьников проявлять смекалку, находчивость и гибкость мышления. Эти навыки необходимы и для взрослой жизни, когда алгоритм решения поставленной рабочей задачи не всегда очевиден и его приходится изобретать на ходу. В этом году некоторые задачи олимпиады посвящены теме разработки игр. Ребята приоткроют дверь в мир разработки, гейм-дизайна и даже попробуют свои силы в программировании роботов», — рассказывает Сергей Шашков, методист олимпиады по программированию Учи.ру.

«В этом году экосистема VK помогает школьникам из разных уголков страны стать ближе к миру разработки игр. Мы начали знакомить ребят с профессиями в игровой сфере в рамках «Дня ИТ-знаний», который собрал свыше 290 тысяч школьников по всей стране. Затем запустили «Урок цифры», который даст

возможность ученикам на специальных тренажерах, разработанных специалистами пензенской студии BIT.GAMES, попробовать свои силы в качестве разработчиков игр. Разработка игр хорошо подходит для изучения программирования, именно поэтому мы совместно с Учи.ру решили провести Всероссийскую олимпиаду по программированию. Мы надеемся, что благодаря нашим образовательным инициативам как можно больше школьников из разных регионов нашей страны в будущем выберут именно игровую индустрию для своей карьеры», — отметил Сергей Марданов, директор по связям с вузами VK.



Олимпиада по программированию для учеников 1-9 классов проходит с 16 ноября по 20 декабря 2021 года. До 29 ноября можно принять участие в пробном туре. С 30 ноября по 20 декабря продлится основной этап проекта, с 21 по 27 декабря — финал.



Кроме того, с 22 ноября по 12 декабря в школах по всей стране проходит новый этап всероссийского проекта «Урок цифры», организованный компанией VK при поддержке Учи.ру. На нем школьники с 1 по 11 класс смогут узнать, как создаются игры, какие есть жанры и платформы, а также какие профессии существуют в этой сфере. Принять участие в «Уроке цифры» могут все желающие с компьютера, смартфона или планшета по ссылке: урокцифры.рф/gamedev. Организаторами образовательной акции «Урок цифры» выступают АНО «Цифровая экономика», при поддержке Минцифры России, Минпросвещения России, а также ведущие российские ИТ-компании.



Для участия в олимпиаде достаточно иметь компьютер или планшет с выходом в интернет. Если у учителя и его учеников уже есть доступ к платформе Учи.ру, необходимо зайти на сайт Uchi.ru или на сайт олимпиады Prog.uchi.ru под своим логином и паролем и приступить к решению задач. Если доступа к платформе Учи.ру нет, учителю требуется пройти регистрацию на Uchi.ru, добавить класс и учеников и раздать личные логины и пароли для входа на платформу каждому ребенку. После этого ученики могут приступить к решению заданий.



За участие в олимпиаде ученики получат сертификат, грамоту или диплом — в зависимости от результатов, а учителя — благодарственные письма. Награды будут доступны в личных кабинетах на следующий день после завершения основного тура. Победители и финалисты олимпиады вносятся в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности. Это открывает возможности в дальнейшем претендовать на получение федеральных грантов и участие в научно-образовательных программах и проектах.