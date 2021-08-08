Самарские родители возмущены появившимся в продаже «Дневником самарского школьника»

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Уж, вроде, и слов там немного, но и те издатель умудрился напечатать с ошибками: «воскресение», «фамиля», «учерждение» и пр.. Интересно, что у него самого за оценки были в дневнике?

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, Областное Министерство образования открестилось от шедевра, заявив, что это продукция частной фирмы - ООО «Союз Самара». Еще и возмутились вслед тем, что частники незаконно использовали герб Самарской области на обложке. Кстати, а если бы весь этот скандал не возник, то герб на обложке так и остался бы незамеченным? В общем, дело хоть и не вселенских масштабов, но самарское образование выставляет себя тут не в лучшем свете…

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