Самарские родители потребовали отправить детей на удаленку из-за массовых эвакуаций школ

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В Самарской области родители школьников попросили пересмотреть режим работы учебных заведений. Они обратились со своими предложениями в главе региона Дмитрию Азарову в твиттере.

Представители Министерства образования и науки Самарской области пояснили, что такие меры принимают только в случае высокой заболеваемости детей. Решение принимает оперативный штаб муниципалитета, Роспотребнадзор или руководство школы. Дистанционное обучение вводят, если болеет больше 20% детей.

У инициативы появились как сторонники, так и противники, пишет 63.ру.

— Где сложная политическая ситуация? В Самаре? Вы там телевизор выключите. Просит она организовать дистанционное обучение. Я прошу его не организовывать! Дети даже в войну учились, — высказалась жительница Самары Екатерина.

Самарские школы массово эвакуировали в четверг, 13 января. По словам представителей мэрии города, это было связано с сообщением о минировании.