Я нашел ошибку
Главные новости:
На дорогах снежные заносы.
В Самарской области ожидается сильный снег и ветер
Самарский квартирный вор оставил паспорт на месте преступления
Самарский квартирный вор оставил паспорт на месте преступления
Лавров: Терпению России из-за действий Запада пришел конец
Лавров: Терпению России из-за действий Запада пришел конец
Дорожные службы Самары просят автомобилистов не оставлять надолго личный транспорт на обочинах дорог
Дорожные службы Самары просят автомобилистов не оставлять надолго личный транспорт на обочинах
Самарские компании все чаще предлагают вернуться на работу бывшим сотрудникам
Самарские компании все чаще предлагают вернуться на работу бывшим сотрудникам
На Сахалине пропавшую девочку нашли в собачьей будке
На Сахалине пропавшую девочку нашли в собачьей будке
Жительница Чапаевска пыталась топором убить знакомую
Жительница Чапаевска пыталась топором убить знакомую
Еще 246 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 246 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.57
0.04
EUR 85.46
0.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится лекторий "Герои и антигерои "Нового Голливуда”"
В Самаре соблюдение масочного режима в общественном транспорте остается на усиленном контроле
В самарской кирхе состоится первый концерт цикла «Музыкальные путешествия по Европе»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские родители потребовали отправить детей на удаленку из-за массовых эвакуаций школ

14 января 2022 10:58
215
Самарские родители потребовали отправить детей на удаленку из-за массовых эвакуаций школ

В Самарской области родители школьников попросили пересмотреть режим работы учебных заведений. Они обратились со своими предложениями в главе региона Дмитрию Азарову в твиттере.

Представители Министерства образования и науки Самарской области пояснили, что такие меры принимают только в случае высокой заболеваемости детей. Решение принимает оперативный штаб муниципалитета, Роспотребнадзор или руководство школы. Дистанционное обучение вводят, если болеет больше 20% детей.

У инициативы появились как сторонники, так и противники, пишет 63.ру.

— Где сложная политическая ситуация? В Самаре? Вы там телевизор выключите. Просит она организовать дистанционное обучение. Я прошу его не организовывать! Дети даже в войну учились, — высказалась жительница Самары Екатерина.

Самарские школы массово эвакуировали в четверг, 13 января. По словам представителей мэрии города, это было связано с сообщением о минировании. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

14 января 2022 11:55
Ольга
Я за удаленку,
В центре внимания
Еще 246 жителей Самарской области заболели коронавирусом
14 января 2022  13:19
Еще 246 жителей Самарской области заболели коронавирусом
127
В Самарской области 14 января под влиянием атлантического циклона​ ожидается​ усиление ветра, снегопады, метели
14 января 2022  10:30
В Самарской области 14 января под влиянием атлантического циклона​ ожидается​ усиление ветра, снегопады, метели
248
В интеллектуальных соревнованиях на знание истории родного края приняли участие команды из всех 37 муниципальных образований области.
13 января 2022  21:56
Дмитрий Азаров поздравил победителей квиза, посвященного Дню Самарской губернии
449
Самарская область перевыполнила план по вводу жилья
13 января 2022  13:09
Самарская область перевыполнила план по вводу жилья
510
Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил Губернатора и жителей с Днём Самарской губернии
13 января 2022  10:21
Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил Губернатора и жителей с Днём Самарской губернии
405
Весь список