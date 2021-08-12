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Самарские родители оценили чат-бот по выплатам на детей от 3 до 7 лет

12 августа 2021 13:07
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Самарские родители оценили чат-бот по выплатам на детей от 3 до 7 лет

  Минсоцдемографии вместе с Центром управления регионом запустили очередной проект для помощи родителям Самарской области. Это чат-бот, который ответит на все вопросы, касающиеся социальных выплат на детей от 3 до 7 лет. Многие самарские родители уже оценили его работу.

В новом чат-боте собраны ответы на все часто задаваемые вопросы, связанные с социальной выплатой на детей от 3 до 7 лет. Какие документы надо подавать и как, что может послужить причиной отказа в назначении выплаты, кто имеет на нее право, что такое нулевой доход и многое другое.
Корреспондент sova.info узнал мнение нескольких родителей, которые опробовали работу электронного помощника. Так, Анна Деревякина сказала:

- Интересное направление. В меню уже даны самые распространенные вопросы и, следовательно, моментально ответы появляются. Если что-то непонятно, можно задать уточняющий вопрос. Это очень удобно, никуда не нужно ходить, стоять в очереди из-за простой консультации. Всё можно узнать, просто пользуясь чат-ботом.

Мама двоих девочек Ирина Шереметьева отметила, что не знала о полагающейся ей выплате, так как была уверена, что не проходит по критериям. Но благодаря чат-боту выяснила, что может получить дополнительную поддержку от государства:

- Я думала, что нашей семье эта выплата не полагается. Я находила информацию в интернете о минимальном прожиточном минимуме, но посчитала неправильно. В чат-бот зашла исключительно ради интереса, а в итоге, подала заявление и жду пособия.

Нашлись и те родители, которые не оценили новинку, сказав, что и без него всё было достаточно прозрачно, поэтому они без проблем оформили пособие через "Госуслуги".

Чат-бот подключен в мессенджерах Telegram (@posobia63_bot) и Viber (в поисковой строке впишите "Выплаты на детей от 3 до 7 лет"). 

Фото: sova.info

Теги: выплаты дети чат-бот

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