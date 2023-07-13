Самарские космические баллистики рассчитали, как экономить до 40% топлива при полетах к спутникам Юпитера

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Сэкономить удастся за счет использования атмосферы Юпитера в качестве тормоза.

Ученые Самарского университета им. Королёва (вуза-участника национального проекта "Наука и университеты") придумали и рассчитали, как значительно - на 20-40% - уменьшить количество топлива, необходимого для проведения исследовательских миссий к спутникам Юпитера. Сэкономить на топливе удастся за счет использования атмосферы Юпитера для торможения. Уменьшение количества необходимого для полета топлива позволит соответственно увеличить объем полезной нагрузки, которую можно будет дополнительно брать на борт - научную аппаратуру и оборудование.

Отправка исследовательского зонда к планете, астероиду или комете, как правило, всегда сопряжена с необходимостью решения проблемы торможения - аппарат сначала разгоняется по траектории полета, а затем тратит немало топлива на то, чтобы погасить эту набранную скорость, притормозить, не пролетев мимо заданной цели или не врезавшись в нее. Это как при поездке в автомобиле - подъезжая, куда вам нужно, вы заранее снижаете скорость и тормозите. Только вот шин и асфальта в космосе нет. Зато есть плотная атмосфера Юпитера.

С помощью разработанного программного комплекса ученые университета проложили маршруты миссии с Земли к четырем крупнейшим юпитерианским спутникам - Ганимеду, Каллисто, Ио и Европе - и рассчитали специальный аэродинамический тормозящий маневр, который должен выполнить космический аппарат у Юпитера, чтобы погасить набранную для путешествия от Земли скорость. Тормозить предлагается с помощью атмосферы этой гигантской газовой планеты - космический аппарат на определенной скорости и под точно рассчитанным углом на время войдет в плотную атмосферу Юпитера, снизит скорость до нужного уровня и далее благополучно "вынырнет" на орбиту того или иного спутника, в зависимости от цели миссии. Главное - чтобы космический аппарат не перегрелся, не сгорел из-за трения об атмосферу и не разрушился от перегрузок.