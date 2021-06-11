Самарские ИТ-компании анонсировали проведение крупных культурно-массовых мероприятий в 2021 году

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Самарские диджитал-компании приняли участие в работе круглого стола «Социальные проекты в ИТ-индустрии Самарской области», организованном медиа-холдингом SOVA.info при поддержке Департамента информационных технологий и связи Самарской области и Проектного офиса цифрового развития Самарской области.

В ходе круглого стола было объявлено сразу о нескольких крупных массовых мероприятиях, проведение которых отвечает задачам нацпроекта «Цифровая экономика» и его федеральной составляющей «Кадры для цифровой экономики». В течение июля-сентября в регионе пройдут фестивали, спартакиады, форумы и конференции, которые проводятся не первый год и привлекают к себе внимание не только ИТ-специалистов, но и будущих работников диджитал-сферы: школьников и студентов из разных регионов России.

Самый большой ИТ-опенэйр в Самарской области Volga IT Camp пройдет в третий раз с 6 по 8 августа на Мастрюковских озерах. Это летний фестиваль на природе для ИТ-специалистов, организованный компанией Haulmont. На фестивале каждый найдет занятие по душе и сможет отдохнуть на природе. Запланировано несколько площадок, на которых пройдут лекции, мастер-классы, спортивные состязания и культурные мероприятия. Традиционно фестиваль собирает более 1000 участников.

ИТ-спартакиада #itolympics – традиционное спортивное мероприятие для представителей диджитал-индустрии – пройдет с середины августа и завершится на второй неделе сентября. Его участники посоревнуются в различных спортивных дисциплинах: футболе, волейболе, баскетболе, шахматах, киберспорте и многих других. Спортивный праздник самарская компания Cloud Castle проводит два раза в год – в летний и зимний периоды. Аналогов этой ИТ-спартакиады нет ни в одном регионе России.

25 и 26 сентября в Самаре пройдет 10-й фестиваль деятелей интернета 404 fest, который соберёт более 1700 участников. Спикерами фестиваля станут топовые специалисты из Microsoft, Mail.ru, Яндекса, Skyeng и других компаний. В разные годы на фесте уже выступали: Билл Бакстон, Валентин Петухов (Wylsacom), Илья Варламов, Покрас Лампас, Самвел Аветисян, Фридтьеф Детцнер, Анатолий Вассерман. Фестиваль успел стать лауреатом всероссийской премии «Премия Рунета» в номинации «Наука и образование» и получить премию от журнала «СМР.Собака.ru» в номинации «Команда».

- Фестиваль уже стал во многом легендарным, первые его участники, которые приходили в статусе студентов и школьников, сегодня уже заявлены на мероприятие как директоры или топ-менеджеры крупных международных ИТ-компаний. К нам приезжают не только из регионов России, но и из разных уголков мира – это ведущие представители мировых ИТ-гигантов, таких как Apple, Facebook, Microsoft, - сообщил один из организаторов фестиваля, директор по развитию компании Mercury Development Евгений Демьяненко.

- Наша цель как ИТ-компании создать в регионе такие условия, чтобы будущие коллеги не хотели уезжать из Самарской области, чтобы их не манила Москва или заграница, а чтобы они комфортно чувствовали себя здесь, у нас в регионе. Поэтому нужны не только привлекательные условия для работы, но и хороший ивент, - уверена директор по маркетингу компании Haulmont Людмила Князева.

- Все эти мероприятия нацелены не только на общение, обмен опытом и сплочение ИТ-специалистов, но и на популяризацию профессии «айтишника», на привлечение в эту сферу новых кадров. Для студентов такие мероприятия – это шанс получить в будущем хорошую высокооплачиваемую работу у нас, в Самарской области, тогда как в другом регионе у него такой возможности может и не быть, - подытожил руководитель Проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин.