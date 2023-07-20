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Самарская студентка доказала возможность исследования Фобоса с помощью "космического лифта"

20 июля 2023 10:53
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Самарская студентка доказала возможность исследования Фобоса с помощью "космического лифта"

 

Данный проект НАСА, обнародованный в 2017 году, пока не реализован и последние несколько лет представлен в открытых источниках лишь в виде общей концепции, без подробностей и какого-либо математического обоснования. Исследование Дарьи Нерядовской не только подтверждает возможность осуществления такого проекта на практике, но и значительно расширяет перспективы проведения подобных исследовательских миссий - благодаря расчетам студентки ученые смогут опустить на тросе больший, чем предполагалось, груз аппаратуры и исследовать обе стороны Фобоса, а не только одну, как говорится в изначальной концепции проекта PHLOTE. Кроме того, данные расчеты применимы и для организации миссий к другим подобным спутникам планет Солнечной системы, например, к другому спутнику Марса - Деймосу. Работа Дарьи Нерядовской была поддержана грантом Российского научного фонда.

Согласно концепции миссии НАСА, космический зонд PHLOTE, находясь на высоте примерно 3 км от поверхности Фобоса, спустит на тросе из углеродных нанотрубок аппарат с приборами и датчиками. В одном из вариантов проекта аппарат с приборами опустится непосредственно на поверхность спутника, в другом - остановится на высоте 400 метров. После выполнения цикла исследований спускаемый аппарат можно будет поднять обратно на борт зонда и доставить на Землю или использовать в другой точке пространства.

Как рассчитали ранее ученые, для того, чтобы "космический лифт" работал максимально устойчиво и надежно, необходимо, чтобы центр тяжести тросовой системы находился в одной из точек Лагранжа, или точек либрации, в системе Марс - Фобос: L1 или L2. В этих особых точках космического пространства - точках Лагранжа - различные физические силы настолько успешно компенсируют взаимное воздействие друг на друга, что небольшой объект, оказавшийся в такой точке, оказывается как бы в гравитационной "невесомости" или гравитационном равновесии - его не притягивает ни к одному из двух массивных вращающихся небесных тел, под чье общее влияние он попал (например, под влияние Марса и Фобоса). Поэтому траектория движения объекта, находящегося в точке Лагранжа, оказывается весьма устойчивой и мало подверженной внешнему влиянию.

В проекте НАСА планируется задействовать только одну точку либрации - L1. В работе самарской студентки рассчитаны параметры также и для тросовой системы, размещаемой в точке L2, которая находится с обратной стороны Фобоса, невидимой с Марса (в этом Фобос похож на земную Луну). Два "космических лифта" позволят изучать марсианскую луну с обеих сторон. Кроме того, проведенные расчеты позволяют увеличить массу аппарата с приборами и датчиками до 50 кг, в зависимости от возможностей космического зонда. В проекте НАСА масса спускаемого аппарата составляет лишь 15 кг.

Фото: Олеся Орина 

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