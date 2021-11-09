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Самарская область заняла 6 место в российском рейтинге Этнографического диктанта

9 ноября 2021 13:25
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Самарская область заняла 6 место в российском рейтинге Этнографического диктанта

С 3 по 7 ноября 2021 года в шестой раз состоялась Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», приуроченная ко Дню народного единcтва. Активность жителей Самарской области принесла региону 6 место в рейтинге по количеству участников диктанта. В нашей области диктант в онлайн-формате написали 82 322 участника. Всего в акции приняли участие 2 679 689 человек из 85 субъектов Российской Федерации и 95 зарубежных стран.  

3 ноября на единственной офлайн площадке региона – в Доме дружбы народов – диктант написали руководители и активисты национальных общественных объединений Самарской области и сотрудники Дома дружбы народов. Всего – 14 человек. После прохождения диктанта все участники получили сертификаты с указанием набранной суммы баллов, среди которых был 100-балльный результат. На площадке были соблюдены все санитарно-эпидемиологические меры.

Участники этнодиктанта ответили на 30 вопросов:

- 20 - единых для всех участников;

- 10 - уникальных для каждого субъекта Российской Федерации, которые были составлены управлением национальной и конфессиональной политики департамента внутренней политики Самарской области.

Так, участникам предлагалось ответить на вопрос «У какого финно-угорского народа Самарской области при постройке жилища запрещалось рубить деревья священных рощ, а лучшим временем для закладки первых венцов фундамента считалось новолуние при ясной погоде?».

После прохождения диктанта в онлайн-формате все участники получили в электронном виде сертификат с указанием результатов. 

Участниками Большого этнографического диктанта стали жители всех 37 муниципальных образований Самарской области, акция была поддержана министерством образования и науки Самарской области, министерством культуры Самарской области, Региональным исполнительным комитетом Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте https://miretno.ru/ до 16 ноября 2021 года. 

«В нашей стране проживают представители 193 народов. В нашем регионе - 157. Благодаря этой просветительской акции, интересным вопросам мы начинаем все больше интересоваться культурой нашей страны, ее историей, культурой наших народов. Очень радует, что участие в Большом этнографическом диктанте становится доброй традицией для увеличивающегося с каждым годом количества жителей и нашего региона, и России в целом», - подчеркнула руководитель управления национальной и конфессиональной политики департамента внутренней политики Самарской области Надежда Осипова.

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