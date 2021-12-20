Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по прохождению «Урока цифры»

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20 декабря 2021 г. Просветительский проект для ранней профориентации и развития цифровых навыков «Урок цифры» от VK прошло около 3 млн школьников, педагогов и родителей из более чем 130 стран. За время проекта ребята и взрослые смогли познакомиться со всеми этапами разработки компьютерных игр и профессиями, задействованными в этом процессе. «Урок цифры» про разработку игр организован АНО «Цифровая экономика» и экосистемой VK при поддержке Минцифры России и Минпросвещения России.

Среди российских регионов активнее других в «Уроке цифры» по разработке игр участвовали школьники из Белгородской области (183 663), Самарской области (148 702), Московской области (148 972), Пермского края (115 423), Омской области (115 132), Краснодарского края (98 629), Свердловской области (90 954), Оренбургской области (86 722), Новосибирской области (85 404) и Челябинской области (67 322). При поддержке Россотрудничества и МИД России география проекта расширилась и на русскоговорящих школьников из-за рубежа. Наибольший интерес проявили ребята из Казахстана, республики Беларусь, США, Армении, Украины, Азербайджана, Австрии, Таджикистана, Абхазии и Молдавии.

Наибольшую популярность «Урок цифры» приобрел у ребят из седьмых, восьмых и девятых классов. Проект не оставил равнодушным и родителей: так, более 30 000 взрослых прошли тренажеры вместе со своими детьми. Организаторы проекта уверены, что такое совместное времяпрепровождение не только укрепляет доверительные семейные отношения, но и способствует вовлечению ребят в мир цифровых технологий, где они смогут при поддержке взрослых выбрать правильную траекторию развития.

Благодаря «Уроку цифры» от VK школьники узнали о том, какие специалисты задействованы в этом процессе на каждом этапе – от идеи до развития, и смогли примерить на себя разные профессии из сферы геймдева, выполняя задания тренажера внутри игры «Домовята» от студии BIT.GAMES. Учащиеся младших классов ненадолго стали программистами, художниками и аниматорами, пятого–восьмого классов – гейм-дизайнерами, тестировщиками и маркетологами, а старшеклассники попробовали себя в роли продюсера. Тренажеры «Урока цифры» по разработке онлайн-игр останутся доступны и по окончании проекта на сайте. Школьники смогут вернуться к ним в любое время, а преподаватели – использовать в своих занятиях.