Самарская область вошла в число наиболее активных регионов, реализующих федеральный образовательный проект «Урок цифры»

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В Санкт-Петербурге в рамках IX Международного форума «ИТ-Диалог 2022» состоялось награждение ТОП-30 регионов, которые активнее других провели мероприятия всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» в 2021-2022 годах, а также организовали такие мероприятия, как «День цифры» и «Цифровой ликбез». Самарская область — один из лидеров в стране по количеству участвующих в акции: она постоянно входит в ТОП-5 в России. Также область отмечена благодарностью АНО «Цифровая экономика» за активную поддержку и вклад в развитие этих проектов.



«Урок Цифры» – это всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий, организованный в рамках реализации программы «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика», для учеников 1-11 классов. Проект позволяет учащимся получить знания о сферах деятельности ведущих IT-компаний и госкорпораций, тенденциях развития информационных технологий. Занятия на тематических тренажерах проекта проходят в виде увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп — учащихся младшей, средней и старшей школы.



Повышенный спрос на специалистов в сфере ИТ в последнее время увеличил интерес молодежи к техническим и инженерным специальностям, который поддерживается правительством региона. А проведение таких полезных профориентационных и образовательных IT-мероприятий в регионе как «Урок цифры», «Цифровой ликбез» всегда находит поддержку у Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.



Основная цель проведения «Урока цифры» – знакомство школьников с современным миром цифровых технологий, формирование ключевых компетенций, а также стимулирование ранней профориентации детей в сфере ИТ.



Виктор Акопьян, министр образования и науки Самарской области: «С 2018 года Самарская область активно принимает участие в федеральном образовательном проекте «Урок цифры». Его ежемесячный охват - больше 300 тыс. обучающихся. В нашем регионе цифровые технологии пользуются популярностью у подрастающего поколения. И мы стараемся создать все условия для будущих IT-специалистов. Так в рамках национального проекта «Образование» 232 школы оснащены компьютерной техникой для создания в них Цифровой образовательной среды, мы открыли два центра «IT-куб», во всех школах, техникумах и колледжах региона проведен высокоскоростной интернет. Но наша главная цель, чтобы дети могли защитить себя в виртуальном пространстве. И поэтому с 2019 года по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова во всех школах региона внедрена новая образовательная программа «Цифровая гигиена», которая рассчитана на учащихся основной школы».



Константин Пресняков, заместитель председателя правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области: «Благодаря «Уроку цифры» школьники могут примерять на себя профессию ИТ-специалиста, которая держится в топе самых востребованных специальностей последние несколько лет. Подобные проекты очень важны для региона, так как мы стараемся популяризировать IT-специальности среди школьников. Такую задачу ставит перед нами Губернатор Дмитрий Азаров. «Уроки цифры» не только дают школьникам практические и теоретические знания по конкретным темам информационных технологий, но и убеждают будущих студентов связать свою карьеру с IT».



«Урок цифры» проводится с 2018 года, партнерами проекта выступают ведущие российские технологические компании в области ИТ. В прошлом учебном году Урок цифры охватил более 10 млн российских школьников. За четыре года дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 45 млн раз.