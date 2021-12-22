Самарская область входит в пятерку регионов-лидеров по охвату детей дополнительным образованием

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21 декабря 2021 года первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области.

Члены комиссии проанализировали состояние подростковой преступности, правонарушений и безнадзорности на территории региона. В настоящее время на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних состоит 1726 подростков.

По информации ГУ МВД России по Самарской области, по итогам 11 месяцев 2021 года в регионе наблюдается снижение подростковой преступности на 28,6% (с 825 до 589). Кроме того, улучшились показатели тяжких и особо тяжких преступлений (на 32,9%), преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (на 47,4%), преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (на 40,5%). Одной из главных причин подростковой преступности специалисты называют безнадзорность. Так, 45,6% всех преступлений совершены в вечернее и ночное время.

«Внимание к этой проблематике ни в коем случае снижать нельзя. Очень рассчитываю, что по итогам года за счет совместной работы, каждого в рамках своих полномочий, мы добьемся еще более существенного показателя», - сказал председатель областного Правительства.

Представитель областного ГУВД Татьяна Гордеева обратила внимание участников совещания на рост подростковой преступности в 14 городах и районах области, наиболее значительный – на территории Автозаводского района г.о. Тольятти и г.о. Сызрань. Доклады руководителей этих муниципалитетов о сложившейся ситуации будут представлены на следующих заседаниях областной межведомственной комиссии.

На совещании обсудили комплекс мер, направленных на профилактику подростковой преступности. «Свою главную задачу в сфере предупреждения правонарушений мы видим в проведении ранней профилактики», - отметила заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская.

В качестве диагностического инструмента для выявления несовершеннолетних, подверженных зависимому поведению и, как следствие, возможным деструктивным проявлениям, используется социально-психологическое тестирование учащихся, которое проводится ежегодно по единой для всех регионов страны методике. Ключевую роль на уровне учреждения в этой работе выполняют классный руководитель и педагог-психолог. По итогам проведения тестирования на каждый класс заполняется сводная карта результатов СПТ. С учетом полученных данных классными руководителями и психологами проводится адресная системная работа с ребятами индивидуально и в групповой форме. По итогам тестирования проводятся профилактические осмотры. В тех учебных учреждениях, где в этом году выявлено большое количество учащихся группы риска, в проведении профилактических осмотров будут принимать участие не только сотрудники наркологического диспансера, но и психологи Регионального социопсихологического центра.

Усилена работа по вовлечению несовершеннолетних в организованные формы занятости во внеурочное время и каникулы. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составляет 81,5 % (2020-2021 учебный год – 78,5%). Е. Пинская подчеркнула, что Самарская область входит в пятерку регионов-лидеров по охвату детей дополнительным образованием.

«В этом году система образования адаптировалась к ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Проводится большая работа и дает хороший результат. Радует, что более 98% детей, состоящих на профилактическом учете, охвачены дополнительным образованием. Конечно, эта цифра должна отражать и качество работы. Чтобы каждый ребенок занимался в тех сферах, которые ему интересны. К таким детям нужен индивидуальный подход, и очень важна превентивная работа», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

42896 ребят - жителей области вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» (в 2020 году – 38 382). Важно, что интерес к этому движению растет у «трудных» подростков. Среди членов «Юнармии» - 591 учащийся, состоящий на различных видах профилактического учета.

Российское движение школьников сегодня насчитывает 49474 ребят из Самарской области (в прошлом году - 28392). Среди них 697 учеников, которые совершили различные проступки и были поставлены на учет. В 2020 году таких ребят было 452.

Вовлечение обучающихся в занятия физической культурой и массовым спортом осуществляется через развитие сети школьных спортивных клубов. В 2021 году количество клубов возросло до 664, что составило 97,9 % от общего количества общеобразовательных организаций Самарской области.

В целях обучения несовершеннолетних выстраиванию позитивных отношений со сверстниками, развитию коммуникативных навыков, устойчивой способности отказываться от участия в любых проявлениях, приводящих к нездоровому поведению, в образовательных организациях создаются школьных служб примирения. Если в прошлом году образовательных организаций, развивающих службы медиации, в нашей губернии было 72, то сейчас эти службы созданы в 678 общеобразовательных организациях региона. Для этого педагог от каждой школы прошел курсовую подготовку и набрал команду подростков. Подростки обучились на тренингах, организованных Центром социализации молодежи и Ассоциацией детских служб примирения Самарской области.

Широкий спектр мероприятий проводится в рамках правового просвещения обучающихся, реализации областной социально-педагогической программы по пропаганде здорового образа жизни и профилактики вредных привычек «Свежий ветер», различных волонтерских программ.