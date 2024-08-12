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Самарская область в числе активных участников образовательного проекта «Урок цифры»

12 августа 2024 16:05
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Самарская область вошла в топ-30 лучших регионов России по количеству школьников, вовлеченных в «Уроки цифры».

В рамках форума «Цифровая эволюция» в Калугаесостоялось награждение по результатам Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» в области информационных технологий за 2023–2024 учебный год и проекта «Цифровой ликбез».

Церемония прошла с участием первых лиц и представителей региональных органов исполнительной власти.

Самарская область вошла в топ-30 лучших регионов России по количеству школьников, вовлеченных в «Уроки цифры», наряду с Белгородской, Оренбургской, Омской, Свердловской, Новосибирской, Магаданской, Калининградской и другими областями.

Награду в номинации «За выдающиеся достижения региона в реализации всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» и активное привлечение учащихся к изучению информационных технологий в 2023–2024 учебном году» получил врио заместителя председателя Правительства Самарской области - руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

«С 2018 года Самарская область принимает активное участие в федеральном образовательном проекте «Урок цифры». Благодаря ему школьники могут примерить на себя профессию IТ-специалиста, которая держится в топе самых востребованных специальностей последние несколько лет. Подобные проекты очень важны для региона, так как мы стараемся популяризировать IT-специальности среди школьников. Проект интересен также тем, что помимо школьников в нем могут принять участие педагоги и родители, а также все желающие с любого устройства. Он доступен абсолютно всем возрастам», – прокомментировал Константин Пресняков.

Цифровизация экономики уже охватила все сферы, и по оценкам экспертов запрос на квалифицированные IT-кадры будет только расти. Поддержка талантливой молодежи в Самарской области – приоритет работы областного Правительства. В июне Глава региона Вячеслав Федорищев поручил разработать региональную программу «Доктор наук», которая позволит с пятого класса отслеживать весь путь молодого человека, желающего заниматься наукой, а также будет ориентирована на создание необходимой для этого инфраструктуры. Популяризация IT-специальностей среди школьников – часть комплексного подхода ранней профессиональной ориентации, ожидаемый итог которой – приток в региональные вузы на IT-специальности и насыщение рынка квалицированными кадрами цифровой сферы.

«Мы от всей души благодарим региональных руководителей цифровой трансформации, которые вкладывают свои силы и лично участвуют в реализации проекта, помогая школьникам сделать первые шаги на пути к успешной карьере в ИТ. «Урок цифры» уже седьмой год объединяет школьников всей России, открывая перед ними мир цифры и помогая найти своё призвание в этой сфере», – подчеркнула Ольга Франчук, заместитель директора направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика».

Напомним, образовательный проект «Урок цифры» для школьников реализуется в рамках федеральной программы «Кадры для цифровой экономики». Проект был инициирован Министерством просвещения РФ, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика». В 2023/24 учебном году партнерами проекта стали «Лаборатория Касперского», благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», компания «1С», «Яндекс», VK и Росатом. С 2018 года уроки проведены более 69 миллионов раз.

 

Фото предоставлено АНО "Цифровая экономика"

Теги: Самара

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