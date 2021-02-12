Самарская область готова к формированию образовательных программ нового типа для цифровой трансформации

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В Самаре состоялась стратегическая сессия с участием самарских вузов и университета Иннополис по теме разработки образовательных программ нового типа в сфере цифровой трансформации. Главной темой мероприятия стала организация работы над актуализацией образовательных программ в рамках реализации программы «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Организатором сессии стал проектный офис цифрового развития Самарской области, созданный в сентябре 2018 года по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова.

Работа по подготовке образовательных программ АНО ВО «Университет Иннополис» ведется на базе Опорного образовательного центра по направлениям цифровой экономики, созданного во исполнение поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.

Опорный образовательный Центр ориентирован на создание и дальнейшее тиражирование лучших практик по формированию компетенций, востребованных в современном мире с учетом специфики цифровой экономики. Развитие современной национальной инновационной системы образования предполагает, с одной стороны, тесную интеграцию образования, науки и индустрии, а с другой – создание мощной образовательной инфраструктуры с целью консолидации усилий.

Обучение будет проводиться по нескольким направлениям, соответствующим перечню приоритетных отраслей экономики, определенному указом Президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах РФ на период до 2024 года»:

здравоохранение;

образование;

сельское хозяйство;

добывающая промышленность;

обрабатывающая промышленность;

энергетическая инфраструктура;

транспортная инфраструктура;

городское хозяйство;

финансовые услуги;

строительство;

IТ.

Проректор — начальник управления по проектной и научно-исследовательской деятельности Университета Иннополис Искандер Бариев сообщил, что Самарская область стала первым субъектом РФ, который начал активную работу по данному направлению. Он подчеркнул, что в регионе много компетентных команд по различным направлениям и с рядом из них уже налажено взаимодействие. «Предложение о том, что в роли координатора проекта должна выступать Самарская область является очень правильным и важным», - отметил он.

В своем выступлении руководитель проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин высказался о важности организации деятельности по данному направлению и предложил организовать на территории Самарской области Стратегическую сессию с участием представителей власти на уровне Председателей правительства субъектов. Также он заявил о готовности проектного офиса цифрового развития Самарской области выступить в качестве организатора данного мероприятия.

В своих выступлениях представители ВУЗов высказали высокую заинтересованность в реализации проекта и поддержали инициативу по ускоренной цифровой трансформации образовательных процессов в высших учебных заведениях Самарской области.

В результате стратегической сессии было решено ускорить работу по подготовке единой заявки от ВУЗов Самарской области для получения федерального финансирования на разработку образовательных программ нового типа, при содействии Университета Иннополис, а также запустить процесс повышения квалификации соответствующих преподавательских кадров ВУЗов региона. Предложения были одобрены в региональном Правительстве, которое готово взять на себя координирующую функцию в данном процессе. Оператором реализации программы на территории Самарской области будет выступать проектный офис цифрового развития Самарской области.