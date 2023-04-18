Самара вошла в число первых площадок проведения военно-патриотической молодежной акции Знание.Герои

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18 апреля Самарский авиационный техникум стал площадкой Всероссийской военно-патриотической акции Знание.Герои.

Организатором мероприятия выступило Российское общество «Знание», а в качестве спикеров были приглашены участник специальной военной операции и руководитель одной из крупнейших волонтерских организаций региона. Они рассказали ребятам о том, что такое настоящий патриотизм и почему именно это качество служит фундаментом будущего целой страны и каждого человека в отдельности.

Всероссийская просветительская акция Знание.Герои стартовала 18 апреля по всей стране. О запуске проекта объявил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, выступая 18 апреля в Москве на одноименном форуме Знание.Герои в студии Российского общества «Знание».

«Мы открываем сегодня проект Знание.Герои Российского общества «Знание», – сказал Сергей Кириенко. – Почему это так важно? Потому что великая история нашей страны, история героев, дает силы, дает уверенность в своей правоте, дает понимание, что наши бойцы, которые находятся сегодня в зоне специальной военной операции, воюют за правду, за справедливость. Это важно, потому что если каждого из нас лишить истории, то не будет никакого будущего».

Акция нацелена на воспитание в молодом поколении любви к Родине, уважения к героическим поступкам современников, к их самоотверженному труду, служению стране и согражданам. Герои настоящего времени будут делиться с молодежью личными историями и жизненным опытом, из первых уст ребята услышат, что двигало этими людьми в минуты подвига, и почему большинство из них не считают свои поступки героическими. Целями акции является и углубление знаний молодого поколения об истории России, воинской славе родных регионов, истории СВО и ее истинных причинах, а также борьба с фальсификацией истории.

Темы патриотизма, гражданственности, единства многонационального народа России сегодня должны звучать с обновлённой силой. Об этом неоднократно говорил Глава Самарской области Дмитрий Азаров, подчеркивая важность патриотического воспитания подрастающего поколения.

На площадке Самарского авиационного техникума состоялась встреча студентов с участниками Всероссийской военно-патриотической просветительской акции Знание.Герои. В качестве спикеров выступили участники боевых действий на Северном Кавказе, братья Сергей и Олег Ветошкины. Сейчас один из них вступил в ряды добровольцев специальной военной операции. Они всегда вместе, в одном отряде, в одном стою, оба награждены Орденами Мужества, курируют юнармейский отряд «Берет». Они рассказали о своем детстве, о том, какие обстоятельства закаляли их волю, о мотивах, побудивших выбрать службу Отечеству.

Участницей встречи стала Анастасия Самыкина, советник генерального директора общественного фонда «Звезда и Лира». Она организует сбор и отправку продуктов и предметов первой необходимости нашим воинам, участвующим в СВО, принимает участие в оказании помощи и поддержки жителям Донбасса. Это большой и тяжелый труд, часто связанный с опасностями.

Факты фальсификации истории на примерах представил кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории и историографии Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Михаил Чирков.

Всероссийская просветительская акция продлится до 31 мая и охватит все 89 регионов страны. Более полумиллиона юных россиян — школьников и студентов — станут участниками открытых диалогов с героями современности — людьми, жизнь и труд которых неразрывно связаны со служением стране и согражданам.

Площадками акции станут школы, музеи, библиотеки, патриотические центры, парки, а всего более 20 000 точек, где планируются выступления более 20 000 лекторов. Для того чтобы принять участие в акции в качестве эксперта или предоставить площадку, необходимо зарегистрироваться на сайте Общества «Знание».