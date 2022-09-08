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Самара сделала шаг в цифровое будущее

8 сентября 2022 12:28
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Самара сделала шаг в цифровое будущее

При поддержке Минцифры этой осенью стартуют сразу два новых образовательных ИТ-проекта для школьников и студентов. С сентября 115 российских университетов открывают набор студентов на «цифровые кафедры», в том числе и Самарский университет им. Королева. Цифровые навыки смогут прокачать и самарские школьники: для учеников 8-11 классов запущен проект «Код Будущего» с двухлетним обучением языкам программирования.

По предварительным расчетам, до конца 2025 года «цифровые кафедры» окончат свыше 385 тыс. человек, а к 2030 году дополнительную квалификацию по IТ-профилю получат 1 млн 135 тыс. студентов. Обучение стартовало с сентября 2022 года по 300 образовательным программам.

Самарский университет им. Королева в этом году впервые провел набор желающих на обучение по образовательным программам «цифровой кафедры», созданной в рамках совместного федерального проекта Минобрнауки и Минцифры РФ. В рамках первого набора свыше 1300 студентов смогут за один учебный год получить в дополнение к своей специальности еще одну в сфере ИТ-технологий.

«Поступить на обучение могут студенты абсолютно всех направлений подготовки и специальностей - как нашего университета, так и других вузов, но образовательные программы им будут предлагаться в зависимости от их основного направления обучения. Всего у нас сейчас подготовлено шесть программ, продолжительность каждой от 252 академических часов. Учиться на «цифровой кафедре» смогут студенты бакалавриата и специалитета, начиная со 2 курса», - рассказал проректор по учебной работе Самарского университета им. Королева Андрей Гаврилов.

В зависимости от своей первоначальной подготовки и выбранной программы студенты научатся программировать, управлять IT-проектами, освоят WEB-разработку и технологии 3D-моделирования, получат квалификацию и диплом о профессиональной переподготовке. Даже студенты, далекие от ИТ-направлений, например, социологи, филологи, экономисты или биологи, смогут с сентября этого года осваивать Web-разработку, изучать автоматизацию тестирования с использованием JS-фреймворков или же учиться разрабатывать и сопровождать решения на платформе «1С: Предприятие». Успешно прошедшим обучение будет выдаваться диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации программиста в соответствующей области.

Задуматься о «цифровой» профессии и попробовать свои силы в ИТ могут и школьники. В 2022 году свыше 100 тысяч ребят приступят к обучению в проекте «Код будущего», который запускает Минцифры России в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли». Планируется, что к 2030 году обучение пройдут 1,2 млн школьников.

Курсы будут посвящены изучению современных языков программирования. Минимальный объем - 144 академических часа, освоить которые детям предстоит за два года. Обучение проходит в онлайн формате. Занятия помогут ребятам получить углубленные знания и навыки в области программирования, которые пригодятся для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, а также участия в олимпиадах и хакатонах и для разработки учебных проектов. По итогам обучения школьники получат сертификаты. Подать заявление на обучение на портале Госуслуги может как сам ребенок, так и его родитель. Проект стартует в октябре 2022 года.

Стоит напомнить, что в России уже запущены цифровые образовательные проекты, позволяющие получать дополнительное образование в ИТ-сфере практически всем категориям граждан, причем скидки на обучение составляют от 50 до 100%.

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