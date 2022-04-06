Самара 9 апреля 2022 присоединится к акции «Тотальный диктант»

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Самара 9 апреля присоединится к акции «Тотальный диктант». Это всероссийская акция проверки грамотности, которая проходит ежегодно. Рассказываем, как написать диктант в Самаре, как проверить результаты и о чем будет текст диктанта.

Тотальный диктант представляет собой ежегодную просветительскую акцию, когда каждый желающий может проверить свою грамотность и знание русского языка. Впервые акция состоялась в 2004 году. Каждый год специально для акции уникальный текст создает известный писатель.

В этом году автором текста является писатель Марина Степнова, лауреат премий «Большая книга», «Русский букер» и «Национальный бестселлер». Она же и прочитает диктант в 14:00 по московскому времени в Ярославле, именно этот город на этот раз выбрали столицей акции.

В Самаре тотальный диктант начнут писать в 15:00. В городе будут действовать несколько площадок, где можно написать диктант, предварительно зарегистрировавшись. Вот здесь можно посмотреть, на каких площадках еще остались места, а также пройти регистрацию, пишет Самара-КП.

В разных частях мира пишут разные части текста. Диктант пишут очно, когда можно прийти на конкретную площадку, предварительно записавшись. Также можно писать диктант в онлайн-формате, для этого тоже нужно регистрироваться на сайте акции. В этом случае можно писать все четыре части диктанта.

Диктант пишут и дома от руки. Для этого на сайте акции необходимо скачать специальный бланк и распечатать его. Затем диктант можно сдать на проверку в городской пункт проверки или же проверить самостоятельно во время онлайн-разборов. Если пишите диктант дома, то все равно нужно регистрироваться, сделать это можно здесь, поле для этого находится в самом низу списка. Оценки за диктант при такой форме не выставляются, на сертификате указывается количество ошибок. Писать при такой форме нужно только ту часть диктанта из четырех, которую пишут в нашем городе.

Результаты диктанта можно посмотреть на сайте проекта, когда они будут готовы. Чтобы получить результат, нужно быть зарегистрированным на сайте проекта. Посмотреть можно только свой результат.

Текст для акции на этот раз посвящен взрослению и первой любви. Действие рассказа разворачивается в Воронеже XIX века. Главным героям является юноша, который готовится встретить свою первую любовь. В тексте будет затрагиваться вопрос связи человека с малой Родиной и развитие небольших городов.