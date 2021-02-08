С Годом науки и технологий коллег поздравила советник Губернатора Самарской области Ольга Михеева

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Уважаемые коллеги!

В современном динамично развивающемся мире, где технологии стали неотъемлемым ресурсом экономических преобразований, трудно представить себе область деятельности, в которой не были бы востребованы результаты научных открытий и достижений.

Думаю, вы согласитесь со мной, что российскую науку всегда отличал смелый взгляд в перспективу. Так было во времена Менделеева, который говорил о безграничности научного познания. Так было во время первого полета человека в космос, и в этом году мы отмечаем 60-летие этого события. Так есть и сейчас.

В 2021 год, который объявлен Президентом России Годом науки и технологий, мы вошли с победой в конкурсе на получение статуса научно-образовательного центра мирового уровня. Заявка научно-образовательного центра «Инженерия будущего», объединившего Самарскую, Ульяновскую, Пензенскую, Тамбовскую области и Республику Мордовия, получила наивысший балл конкурсной комиссии в ходе отбора заявок двадцати научно-образовательных центров. 30 ноября 2020 года на заседании Совета научно-образовательных центров мирового уровня под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко и Помощника Президента Российской Федерации Андрея Фурсенко программа деятельности Центра была успешно представлена Губернатором Самарской области, председателем наблюдательного совета НОЦ Дмитрием Азаровым перед членами Совета и получила их единогласную поддержку.

С получением мирового статуса «Инженерия будущего» не только сможет рассчитывать на государственную поддержку, но и стать центром социально-экономического притяжения для молодой и талантливой молодежи, быть на передовой линии реализации Стратегии научно-технологического развития России.

Эта победа стала возможна благодаря объединению лучших компетенций пяти регионов для создания программы, которая может конкурировать на глобальном уровне. Успех такой коллаборации позволяет заглянуть за доступный нам сейчас технологический горизонт.

По словам Губернатора Самарской области, председателя наблюдательного совета «Инженерии будущего» Дмитрия Азарова, Центр – это мост в будущее, который позволит решить стратегические задачи по инновационному развитию страны и даст новый импульс для поддержки научного труда, появления новых технологических разработок и усиления связей между наукой, образованием и производством. Глава Самарской области назвал «Инженерию будущего» магнитом для притяжения талантливых молодых ученых, инженеров, молодых людей и, конечно, ученых с мировым именем.

Все регионы, которые наряду с Самарской областью, стали соинициаторами создания «Инженерии будущего», активно включились в работу над совместными проектами НОЦ.

Например, представители Пензенской области, которая первая из четырех регионов вошла в состав «Инженерии будущего», активно работали в рамках создания стратегических направлений, в особенности – в проектах по медицинской тематике.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил важность не только создания идеи или научной разработки, но и постановки готового продукта на потоковое производство. Именно эту задачу решает «Инженерия будущего».

Ульяновская область, представленная сразу двумя вузами – Государственным университетом и Техническим государственным университетом – представляет в проекте НОЦ свои самые передовые разработки.

Губернатор Сергей Морозов отметил, что межрегиональная интеграция научного, технологического и производственного потенциала в рамках НОЦ «Инженерия будущего» позволила сформировать инновационную площадку для создания перспективных проектов и технологических продуктов, которые отвечают новым потребностям экономики. Реализация программы Центра в Ульяновской области позволит усилить инновационное развитие региона и качественно его улучшить.

Еще один участник «Инженерии будущего» – Тамбовская область – является знаковым регионом с точки зрения своего научного и образовательного потенциала.

Глава Администрации Тамбовской области Александр Никитин считает, что благодаря участию в «Инженерии будущего» университеты региона смогут обновить материально-техническую базу и запустить целый ряд инфраструктурных проектов, получить новый импульс развитию инноваций.

Республика Мордовия относится к числу регионов Российской Федерации с повышенной инновационной активностью. Фундаментальная наука, безусловно, должна идти вперед, считает врио главы Республики Мордовия Артем Здунов. И в то же время наука должна оперативно реагировать на запросы рынка.

Таким образом, за короткое время «Инженерия будущего» показала результаты, которые можно предъявить не только научному сообществу, но и важнейшим, главным индустриальным партнерам – государственным корпорациям «Ростех» и «Роскосмос», а также «Российским железным дорогам».

Хотела бы отметить, что Институт регионального развития как управляющая компания «Инженерии будущего» всегда готов к тому, чтобы в режиме 24/7 помогать участникам проекта.

Будучи площадкой для обсуждения всех идей и направлений развития «Инженерии будущего», Институт является точкой концентрации и привлечения экспертного сообщества национального и международного уровней. Как проектный офис «Инженерии будущего» мы всегда готовы оказывать максимальную поддержку в качестве «единого окна» по всем информационным, правовым, финансовым, методологическим вопросам деятельности Центра.

Особенно важным такая поддержка может стать и для молодых ученых, поскольку, принимая участие во всех знаковых для «Инженерии будущего» мероприятиях и активно проявляя себя в профильных комитетах, они получают уникальный шанс оказаться в центре обсуждения самых передовых научных идей и заявить о себе не только на федеральном, но и мировом уровне.

Совсем скоро заработает проект Моложёного НОЦ, который позволит раскрывать и поддерживать юные таланты, вести их от школьной скамьи до профессиональной реализации в сфере науки и технологий.

Сейчас перед участниками «Инженерии будущего» стоит важная

задача – подготовка отчета о достигнутых результатах по реализации программы деятельности, и я уверена, что научные команды достойно выдержат испытание. Профессионализм и самоотдача всех участников проекта станут гарантом успешного решения этой задачи.

Каждому из комитетов НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» предстоит многое сделать. Проекты такого уровня, как научно-образовательные центры мирового уровня «Инженерия будущего», рассчитаны не на один год, поэтому уже сейчас нужно строить планы не только на ближайшую, но и на отдаленную перспективу.

Сегодня, в День науки, мне хотелось бы еще раз выразить глубокую признательность всем участникам «Инженерии будущего», индустриальным партнёрам, членам наблюдательного и управляющего советов, представителям органов власти территорий, ректорам и академикам.

Отдельным образом хотела бы поблагодарить Минобрнауки России за постоянное и живое участие в работе «Инженерии будущего» и консолидацию наших усилий. Во многом именно благодаря прогрессивной роли Министерства при работе над ключевым национальным проектом России – проектом «Наука и университеты» – участникам «Инженерии будущего» удалось не только создать конкурентноспособную в глобальном масштабе программу, но и четко определить направление развития, способное создать прорыв в экономике регионов.

Я хочу сказать спасибо всем тем, кто вложил свою душу в наш общий проект!

Уверена, что совместными усилиями научных команд и индустриальных партнёров мы сможем максимально эффективно использовать научно-технологические возможности для создания новых передовых проектов.

Год науки и технологий позволит привлечь дополнительное внимание общества к теме инноваций, уделить еще больше сил на междисциплинарные исследования и повысить готовность к оперативному реагированию на вызовы времени. Как определил Президент В.В. Путин, этот год подчеркнёт важность использования интеллектуального потенциала формируемых научно-образовательных школ. Глава государства подчеркнул, что именно синтез высочайшего уровня образования, фундаментальной науки и внедрения новых знаний позволит и дальше привлекать в российские университеты и одарённых студентов, и талантливых преподавателей, и молодых учёных, да и предпринимателей, причём не только из России, но и других стран.

Желаю всем тем, кто посвятил себя служению науке, творческих достижений, успешной реализации намеченных планов, старта новых крупных проектов и полноценной научной работы!