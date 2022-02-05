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С 7 февраля все школы Самарской области переходят на дистанционное обучение

5 февраля 2022 10:29
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С 7 февраля все школы Самарской области переходят на дистанционное обучение

С понедельника, 7 февраля, школьники Самары, Тольятти, Сызрани и других муниципалитетов области переходят на дистанционное обучение. Это касается учеников классов с 5 по 8, а также 10 классов. Выпускников (9 и 11 классы) решили оставить на очном режиме, чтобы не расслаблялись перед итоговыми испытаниями. Им нужно быть в тесном контакте с наставниками.

Первоклашки отправляются на досрочные каникулы, которые также начнутся в понедельник.Ученики классов со 2 по 4 продолжат очное обучение с соблюдением всех санитарных требований. Им надо привыкать к школьным реалиям. Да и основной педагог у них только один. При этом, за каждым классом должен быть закреплён свой кабинет.

Данные решения были приняты в пятницу, 4 февраля, на заседаниях городских оперштабов Самары, Тольятти и Сызрани. Предполагается, что дистанционное обучение продлится до 20 февраля. Однако решение об отмене онлайн-уроков будет приниматься каждым муниципалитетом отдельно.

По данным Департамента образования Самары, из-за коронавируса на больничном находятся 2310 учеников. На карантин закрыты 1279 классов, 26 учебных учреждений полностью приостановили свою работу. Болеют и учителя - листок нетрудоспособности оформили 2985 сотрудников школ областного центра.

По информации департамента образования Тольятти, гриппом и ОРВИ болеют 17,84% школьников, отдельные классы отправлены на самоизоляцию в связи с коронавирусом, сообщает ГТРК Самара.

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