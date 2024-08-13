Я нашел ошибку
Главные новости:
С 1 сентября ученикам российских школ запрещено пользоваться мобильными телефонами на уроках.
С 1 сентября ученикам российских школ запрещено пользоваться мобильными телефонами на уроках
В России начали работу над новой альтернативой Android и iOS
В России начали работу над новой альтернативой Android и iOS
С начала 2024 года региональное Отделение СФР обеспечило автомобилями 34 жителей Самарской области, которые пострадали на производстве
С начала 2024 года региональное Отделение СФР обеспечило автомобилями 34 жителей Самарской области, которые пострадали на производстве
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 16-18 августа
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 16-18 августа
На разработанном в СамГМУ тренажере ReviMotion проведено уже более 10 тысяч курсов реабилитации
На разработанном в СамГМУ тренажере ReviMotion проведено уже более 10 тысяч курсов реабилитации
В России начнут испытывать первую в мире вакцину от аллергии
В России начнут испытывать первую в мире вакцину от аллергии
Учебный сбор начальников войсковых стрельбищ Приволжского округа Росгвардии состоялся в Тольятти
Учебный сбор начальников войсковых стрельбищ Приволжского округа Росгвардии состоялся в Тольятти
13 августа местами по Самарской области ожидается усиление западного ветра
13 августа местами по Самарской области ожидается усиление западного ветра
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.95
1.96
EUR 96.69
1.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 16-18 августа
На стадионе "Металлург" состоялся товарищеский матч между командами болельщиков "Крыльев" и "Факела"
Прошел 43-й Фестиваль сотрудников уголовно-исполнительной системы Самарской области
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

С 1 сентября ученикам российских школ запрещено пользоваться мобильными телефонами на уроках

13 августа 2024 10:22
45
С 1 сентября ученикам российских школ запрещено пользоваться мобильными телефонами на уроках.

О запрете в новом учебном году напомнила депутат Госдумы Яна Лантратова в Telegram.

Использовать мобильный телефон будет запрещено даже в образовательных целях, подчеркнула депутат. Исключение составляют только экстренные случаи, когда есть угроза жизни, пояснила она.

Россия — не первая страна, где вводится запрет на телефоны во время уроков, продолжила Лантратова. Аналогичные меры уже действуют, к примеру, во ФранцииВеликобритании и еще ряде государств, написала парламентарий.

Ранее Госдума запретила пользоваться мобильными телефонами и гаджетами военнослужащим. Решение вызвало резкую реакцию ряда представителей общественности, в частности, военкоров и военных блогеров. После этого в нижней палате предложили внести изменения в уже принятый закон, который конкретизирует его отдельные положения, пишет Лента.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня ВВС России
12 августа 2024  11:28
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня ВВС России
519
День физкультурника в Самаре, как это было: ФОТО
11 августа 2024  13:44
День физкультурника в Самаре, как это было: ФОТО
562
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 12 августа
11 августа 2024  12:10
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 12 августа
608
Вячеслав Федорищев в День строителя обратился к строителям Самарского региона
11 августа 2024  11:40
Вячеслав Федорищев в День строителя обратился к строителям Самарского региона
533
Ремонт больницы №6, обновление парка Победы и стадиона «Заря».
10 августа 2024  16:19
Вячеслав Федорищев принял ряд решений по итогам работы в Советском районе Самары
1506
Весь список