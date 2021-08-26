Я нашел ошибку
Главные новости:
Представители подросткового клуба «Жигули» вынесли к ЭкоМобилю целое «достояние», а именно, все вторсырье, которое собрали за лето.
ЭкоМобиль приехал в подростковый клуб «Жигули» в Самаре
На марафоне «Новое Знание» выступят звезды науки, культуры, спорта, бизнеса и выдающиеся государственные деятели.
С 1 по 3 сентября пройдет II федеральный Просветительский марафон «Новое Знание»
В связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы.
По улице Гаражной в Самаре будет временно ограничено движение транспорта
Ночью новое покрытие устроили на съездах и примыканиях.
В Самаре завершается обновление улицы Луначарского
По итогам мероприятия было подготовлено обращение к представителям бизнес-структур и всем активным гражданам с просьбой поддержать нуждающихся.
Ольга Гальцова и члены Общественного совета обсудили возможности оказания поддержки пострадавшим при пожаре в Борском районе
Данный метод диагностики позволяет выявлять скрытые дефекты турбоагрегатов и заблаговременно заказывать необходимые материалы и планировать ремонтные работы.
Специалисты «Т Плюс» с помощью видеоэндоскопа обследовали техсостояние турбин в четырех регионах страны
Свое умение вести прицельную стрельбу показали порядка 100 сотрудников ОВД.
В ГУ МВД СО прошли соревнования по стрельбе из автомата Калашникова
В качестве экзаменаторов выступили сотрудники Госавтоинспекции по Самарской области и Самарской дистанции пути.
На железнодорожных переездах в Самаре для автолюбителей была организована викторина на знание ПДД
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.99
0.25
EUR 87.06
0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На железнодорожных переездах в Самаре для автолюбителей была организована викторина на знание ПДД
В СОУНБ начинает работу выставка «Орнаментика русской книги»
Министр спорта СО Сергей Кобылянский провел торжественный прием олимпийцев
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

С 1 по 3 сентября пройдет II федеральный Просветительский марафон «Новое Знание»

26 августа 2021 17:16
57
На марафоне «Новое Знание» выступят звезды науки, культуры, спорта, бизнеса и выдающиеся государственные деятели.

С 1 по 3 сентября пройдет II федеральный Просветительский марафон «Новое Знание», приуроченный ко Дню знаний, организатором выступает Российское общество «Знание». В роли лекторов и наставников — свыше 150 выдающихся российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели.

Зрители по всей России смогут увидеть выступления спикеров II Просветительского марафона «Новое Знание» на сайте, а также в группе Российского общества «Знание» в ВКонтакте

Свое участие в мероприятии уже подтвердили Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Елена Шмелева, Анна Кузнецова, Владимир Мединский, Валерий Фальков, Андрей Фурсенко, Алексей Лихачев, Алексей Миллер, Сергей Чемезов, Дмитрий Чернышенко, Константин Эрнст, Владимир Машков, Михаил Пиотровский, Константин Хабенский, Карен Шахназаров, Александр Овечкин, Светлана Ромашина, Василий Вакуленко (Баста), Татьяна Бакальчук, Аркадий Волож, Евгений Касперский и другие

Ожидается участие и зарубежных звезд науки, культуры и искусства, чьи имена пока держатся в секрете.

 «Наш марафон знаний — это уникальный просветительский интенсив, которому нет аналогов не только в России, но и во всем мире. Благодаря знаниям из первых уст от самых известных и признанных умов современности, молодые люди получат стимул для саморазвития и карьерной мотивации, — подчеркнул генеральный директор Российского общества “Знание” Максим Древаль. — “Новое Знание” — это лучшая площадка для развития кругозора и бесценный подарок российским школьникам, студентам и всем гражданам ко Дню знаний».

Основными площадками мероприятия станут студии в шести городах России, откуда будут организованы трансляции марафона для зрителей. Каждый город представит свой тематический трек: Москва — трек «Знание», Санкт-Петербург — «Спорт», Казань — «Цифровой мир и медиа», Нижний Новгород — «История и культура», Владивосток — «Бизнес», Сочи — «Наука и технологии».

В программе марафона запланированы как лекции, интервью и дискуссии из студий, так и видеоэкскурсии из уникальных мест страны. Таким образом, «Новое Знание» охватит всю Россию: ожидаются выступления из театров, музеев, спортивных стадионов, образовательных центров, офисов крупнейших российских компаний.

Зрители также смогут следить за дебатами между учеными, предпринимателями, артистами и общественными деятелями. Публичные дискуссии затронут самые актуальные темы современной жизни российского общества. Например, нужно ли возвращаться в офис в постковидную эпоху: за и против; должен ли театр становиться частью поп-культуры; электромобили — спасение экологии или самый большой обман XXI века. 

В рамках II Просветительского марафона тысячи лекторов, просветителей и наставников отправятся в российские школы и выступят перед детьми на открытых уроках. Инициативу под названием «Поделись своим знанием» поддержат представители общественных организаций, государственные деятели, губернаторы и руководители крупнейших российских корпораций. В свою очередь, российские школьники и студенты посетят десятки российских предприятий в формате Дней открытых дверей, где они смогут не только расширить свой кругозор, но и познакомиться с потенциальными работодателями. 

Также в рамках марафона «Новое Знание» с 1 по 4 сентября по всей стране пройдет серия мероприятий #ВпередКЗнаниям. Участники сообщества «Большая перемена» в формате коротких видео создадут свой путеводитель по научным открытиям XXI века. В российских регионах представители крупных молодежных организаций проведут серию образовательных мастер-классов, лекций и встреч с известными спикерами «Знания». Волонтеры движения #МЫВМЕСТЕ в эти дни будут развозить школьные наборы детям из малообеспеченных и неблагополучных семей. 4 сентября всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» и Российский Красный Крест в фельдшерско-акушерских пунктах отдаленных населенных территорий проведут мероприятия по профилактике заболеваний и профориентации школьников в медицину.

 

Теги: марафон Новое Знание

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В России стартовал марафон против лесных пожаров
26 июля 2021, 09:11
В России стартовал марафон против лесных пожаров
Онлайн-марафон «Лес не без добрых людей» включает восемь заданий. В стране
629
На всероссийском марафоне выступит соучредитель компании Apple.
20 мая 2021, 18:55
Жители Самарской области могут присоединиться к трехдневному просветительскому марафону «Новое Знание»
На всероссийском марафоне выступит соучредитель компании Apple. Общество
765
Просветительский марафон федерального уровня «Новое Знание» пройдет в 8 городах России
18 мая 2021, 10:48
Просветительский марафон федерального уровня «Новое Знание» пройдет в 8 городах России
Все мероприятия марафона будут транслироваться в сети интернет. Общество
500
В центре внимания
В Самаре не будут сносить несколько аварийных домов
26 августа 2021  10:26
В Самаре не будут сносить несколько аварийных домов
296
Из-за лесного пожара в Тольятти ввели режим ЧС
26 августа 2021  10:19
Из-за лесного пожара в Тольятти ввели режим ЧС
311
Более 960 тысяч пенсионеров Самарской области получат разовые выплаты по 10 тысяч рублей в сентябре
25 августа 2021  13:22
Более 960 тысяч пенсионеров Самарской области получат разовые выплаты по 10 тысяч рублей в сентябре
1846
Азаров поблагодарил жителей за активность в создании Народной программы
25 августа 2021  13:08
Азаров поблагодарил жителей за активность в создании Народной программы
529
В Самаре сократили количество общественного транспорта на 18 маршрутах
25 августа 2021  11:31
В Самаре сократили количество общественного транспорта на 18 маршрутах
562
Весь список