С 1 по 19 ноября пройдет Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги»

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С 1 по 19 ноября на платформе Учи.ру пройдет Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги». Онлайн-состязание проверяет и повышает дорожную грамотность учеников 1-9 классов. Участие в Олимпиаде проходит на безвозмездной основе на образовательной платформе Учи.ру.



В 2021 году АНО «Национальные приоритеты» и Учи.ру запустили аналогичные олимпиады для школьников по тематикам национальных проектов «Экология» и «Культура». Каждый нацпроект направлен на улучшение качества жизни людей в России. В данном случае речь идет не только о создании благоприятных условий, но и о безопасности человеческой жизни.

