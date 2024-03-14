руководитель Тотального диктанта назвал причину неграмотности россиян

73

Организаторы Тотального диктанта видят несколько проблем в обучении русскому языку. Одна из них – грамматические ошибки в книгах, сообщил директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.

«Плохо, когда в учебниках ошибки. С одной стороны, это большая проблема современной издательской деятельности, которая заключается в том, что профессия корректора ушла на второй план, а где-то даже начала отмирать. Мы стараемся работать над тем, чтобы корректура возвращалась в литературу, потому что ошибки в книгах – это печально. Многие люди начинают писать грамотно именно потому, что мы смотрим на тексты, которые пишутся без ошибок. С другой стороны, в России сейчас не существует, к сожалению, системы обучения русскому языку взрослых. Это тоже одна из наших целей, это то, над чем мы работаем в рамках экосистемы Тотального диктанта. Мы стараемся своими продуктами создать некую систему для того, чтобы взрослые люди могли совершенствоваться в русском языке. Люди, оканчивая школу, очень часто считают, что вот теперь-то они знают русский язык целиком и полностью, но это заблуждение: дальше нужно совершенствоваться. Мы стараемся давать такие возможности людям и надеемся, что в целом это влияет на сообщество», – рассказал Беляков.

В ходе пресс-конференции руководитель фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков также сообщил, что Тотальный диктант в 2024 году пройдет в 1500 городах по всему миру. Акция состоится 20 апреля, автором текста в этом году стала российская писательница Анна Матвеева.

«За 20 лет существования акции ее участниками стали в общей сложности около 4 миллионов человек. Диктант писали в 2367 городах по всему миру. Мы объединили десятки тысяч волонтеров-организаторов и создали сообщество популяризаторов и просветителей русского языка – людей, которые круглый год занимаются продвижением грамотности, русской литературы и культуры по всему миру. Одной из своих целей мы ставим продвижение современной русской литературы, именно поэтому мы каждый год выбираем современного российского писателя в качестве автора текста Тотального диктанта», – рассказал Вячеслав Беляков.

По его словам, россияне идут писать Тотальный диктант по разным причинам. Часть из них проверяет свои знания и изучает русский язык, другие приходят для развлечения всей семьей, а третьи соблюдают устоявшуюся традицию.

«Тотальный диктант пишут уже и дети, и внуки первых участников, тех, кто приходил на него 20 лет назад. Участников проекта объединяет любовь к русскому языку, в том числе через участие в Тотальном диктанте», – добавил Беляков.

Как рассказал сооснователь акции «Тотальный диктант» Егор Заикин, 20 лет назад создатели акции закладывали идею о том, что диктант будет массовым и написать его сможет любой желающий.

«Мы с друзьями придумывали эту акцию и в ее название закладывали такой смысл, что Тотальный диктант – это такой диктант, который могут написать вообще все, где бы они ни находились, кем бы они ни были. Двадцать лет назад на гуманитарном факультете Новосибирского государственного университета (НГУ) существовало творческое объединение “Глум-Клуб”. По факту это была просто группа друзей, студентов, которые занимались развитием различных проектов, инициатив, в общем, самореализацией. У нас родилась идея провести добровольный диктант для всех желающих. Сейчас уже сложно установить, кто конкретно стоял за идеей и названием, потому что это был мозговой штурм. Все друг друга перекрикивали, бурное обсуждение и спонтанно рождается идея. Первый диктант проходил на базе НГУ, и в него закладывался такой смысл, что “давайте напишут диктант не только гуманитарии, но и все остальные тоже, а мы посмотрим, как они это делают, это должно быть весело”. С тех пор диктант постоянно развивался в ответ на входящие запросы. Мы как организаторы начали получать разные входящие запросы: кто-то уехал из Новосибирска, не может принять участие в диктанте – давайте организуем для них трансляцию. А кому-то недостаточно трансляцию. Давайте в дальнейшем организуем еще и онлайн-диктант, чтобы они могли прямо на сайте написать. Давайте у нас будет единый текст от одного автора и единая процедура проведения. Так каждый год, постепенно диктант достиг тех масштабов, которые он сейчас имеет», – рассказал Егор Заикин.

Сейчас Тотальный диктант – это не только однодневная акция, а целый комплекс мероприятий по продвижению русского языка. Организаторы на протяжении всего года устраивают различные мероприятия, которые позволяют ближе познакомиться с русским языком, литературой и культурой.

«Мы давно перестали быть акцией одного дня и реализуем свои проекты в течение всего года. Помимо грамотности, помимо того, что призываем всех людей писать грамотно, мы также рассказываем, что это модно. Одной из своих целей мы ставим продвижение современной русской литературы. Именно поэтому каждый год выбираем современного российского писателя в качестве автора текста тотального диктанта, знакомим участников с его творчеством. Как вы понимаете, конечно, участников акции гораздо больше, чем тиражи книг в современной России. Поэтому считаем, что справляемся с этой задачей достаточно хорошо. Это функция, которая включает в себя целый ряд коммуникационных навыков, необходимых в современном мире каждому человеку. Это и грамотное письмо, и грамотная речь, и навыки деловой переписки, и цифровой этикет. Мы непрерывно создаем просветительный контент для наших пользователей, а потребителями этого контента ежегодно становятся миллионы людей. В прошлом году более пяти миллионов человек стали нашими зрителями. Мы создаем онлайн-курсы, ежегодно проводим онлайн-школы, а офлайн в преддверии самой акции мы проводим десятки фестивалей грамотности в разных городах России и за рубежом», – сообщил в ходе пресс-конференции руководитель фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.

Такой комплексный подход и масштабная работа позволили Тотальному диктанту не только стать получателем грантовой поддержки от Фонда президентских грантов, но и войти в топ-100 лучших проектов фонда.

«Тотальный диктант – это уникальный и очень настоящий пример масштабирования, когда из реальной общественной инициативы снизу акция превратилась не просто в крупномасштабный проект, но и стала значима во всем мире. Мы видим не просто развитие, масштабирование, но и глубину, и динамику проекта. Очень много площадок, больше тысячи, все здорово, но вот коллеги пошли в сторону создания целой экосистемы по продвижению русского языка, по изучению русского языка. Помимо просто масштабирования, сила воздействия на целевую группу людей, которые, собственно, участвуют в акции, она здесь действительно очень серьезная. Люди действительно вовлекаются в тему изучения русского языка и попадают в некую экосистему. Это просто действительно фантастический уровень», – сообщил генеральный директор Фонда президентских грантов Иннокентий Дементьев.

По словам руководителя фонда «Тотальный диктант» Вячеслава Белякова, несмотря на поддержку от Фонда президентских грантов в проведении акции, у организаторов есть и другие важные проекты и задачи, требующие финансирования. В частности, это касается мероприятий по продвижению русского языка за рубежом.

«В каждом городе координаторы ищут партнеров и спонсоров, которые помогут им реализовать их идеи на месте. Это небольшие деньги, которые тратятся на подарки, сертификаты, сувениры. Это все ложится на плечи городских координаторов, которые ищут партнеров и спонсоров в регионах, в небольших городах и за границей. В первую очередь нас поддерживает Фонд президентских грантов, но каждый год мы обращаемся к нашим участникам за поддержкой, проводим краудфандинговые компании. Привлекаем спонсорские средства помимо грантовых. Поддержать Тотальный диктант в своем городе может любой человек или бизнес. Хочу также напомнить, что Президент России Владимир Путин в последнем послании Федеральному собранию просил увеличить финансирование международных программ в сфере продвижения русского языка и культуры на территориях СНГ и в мире», – добавил Беляков.