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Россияне отказываются от высшего образования

19 марта 2021 14:00
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россияне отказываются от высшего образования

Многие абитуриенты не спешат получать высшее образование потому, что к моменту окончания вуза профессия, которой они учились, либо уже безнадежно устарела, либо устроиться по ней на работу невозможно. Такое мнение «ФедералПресс» высказал профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.

«Абитуриентов и их родителей, как правило, можно понять. Получение высшего образования – это довольно длительный процесс, занимающий не менее четырех-пяти лет. На конъюнктурных специальностях очень мало бюджетных мест, а цены за внебюджет действительно зашкаливают», – пояснил Белый.

По его словам, совсем другое дело – среднее профессиональное образование.

«Это быстро, недорого, готовая профессия в руках на выходе. Многие выпускники колледжей сейчас идут нарасхват. Мне рассказывала директор фармацевтического колледжа из региона, что за ее выпускниками «покупатели» из мегаполисов приезжают за полгода, поэтому к моменту выпуска практически все уже трудоустроены», – сообщил собеседник «ФедералПресс».

Ранее рекрутинговый сервис Superjob выяснил, что за последние десять лет доля родителей, которые рассчитывают на то, что их дети-выпускники продолжат обучение в вузах, сократилась почти в два раза. Родителей спросили о том, где продолжат обучение их дети после окончания школы. Каждый пятый опрошенный сообщил, что это будет среднее профессиональное учебное заведение. Десять лет назад такой ответ давали только 8%.

Фото pixabay.com

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