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Россияне не согласны, что качественное высшее образование можно получить только в столичных вузах

21 июня 2024 11:51
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Россияне не согласны, что качественное высшее образование можно получить только в столичных вузах

Каждый третий россиянин уверен, что высшее образование в России лучше зарубежного. 55% граждан не хотят, чтобы их дети и внуки получали образование за границей, а 36% были бы не против. При этом молодые родители к возможности получать высшее образование за рубежом относятся более положительно, нежели старшее поколение. 


Интересно, что к переезду в другой город, чтобы поступить в вуз, люди относятся более лояльно.  Половина опрошенных заявили, что их дети готовы к этому, а 26% и сами сменили бы место жительства ради обучения. При этом россияне не согласны с тем, что качественное высшее образование можно получить только в столичных вузах. 


Такие данные опубликовало социологическое агентство «Вебер». Агентство уникально тем, что сочетает классический подход с цифровыми технологиями, а в приоритет ставит людей — с их взглядами и противоречиями. Общероссийский онлайн-опрос по поводу мнения россиян об образовании проводился в мае этого года. В исследовании участвовало 1200 человек. Выборка репрезентативна населению России.
Абсолютное большинство граждан – 87%, согласно опросу, считают, что высшее образование в современном мире является обязательным или желательным. Люди дают несколько причин, по которым учиться в вузе необходимо:
- Увеличение шансов на построение успешной карьеры — 51%;
- Увеличение шансов на получение более высокого дохода — 50%;
- Увеличение шансов на трудоустройство — 49%;
- Повышение социального статуса — 33%;
- Получение «корочки», диплома о высшем образовании — 30%.
При этом почти все опрошенные – 92% - считают, что человек без высшего образования может зарабатывать больше, чем выпускник вуза. Наличие высшего образования, по мнению россиян, не  гарантирует получение высокого дохода, а красный диплом не гарантирует отличную карьеру.
 

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